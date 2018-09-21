Украинца "завернули" в Таллиннском аэропорту. Почему ваших близких могут не пустить в Эстонию и как этого избежать

Руководитель пограничного пункта Таллиннского аэропорта капитан полиции Рааво Ярва подчеркивает, что цель погранохраны — убедиться, что приезжающие в Эстонию иностранцы прибывают сюда на законных основаниях и с хорошими намерениями. Если все документы соответствуют действительности, то лицо допускается в Эстонию. Но ежедневно при проверке документов и целей поездки граждан третьих стран сотрудники погранохраны обнаруживают нарушения, из-за которых иностранцам не позволяется пересечь границу. По состоянию на 17 сентября только на пограничном пункте в Таллиннском аэропорту в сентябре не были допущены к пересечению границы 55 иностранных граждан, из них 42 — граждане Украины.

Планируя поездку в Эстонию в качестве туриста или на работу, либо желая пригласить в Эстонию на работу новых сотрудников или в гости родственников, друзей или знакомых, являющихся гражданами третьих стран, департамент советует заранее убедиться в том, что все необходимые требования соблюдены. Инфотелефон Департамента полиции и погранохраны ЭР +372 612 3000 работает с понедельника по пятницу с 8 до 19 часов. Много полезной информации вы найдете на сайте департамента.

Зачастую при проверке документов выясняется, что виза, в случае, если гражданам этих стран требуется виза, не соответствует настоящей цели поездки. Если у иностранца нет документов, подтверждающих цель и условия поездки, либо при проверке выясняется, что цель поездки не соответствовала визе, на основании которой лицо желает пересечь границу — например, гражданин третьей страны ходатайствовал о туристической визе, а настоящей целью поездки является работа, — то виза признается недействительной и лицо высылается с границы обратно.

Следует помнить, что для граждан Украины безвизовый режим действует только при наличии биометрического паспорта. Но даже в безвизовом режиме обязанность пассажира — предоставить сотрудникам погранохраны как все необходимые документы, так и правдивую информацию о настоящих целях поездки. Обязанность погранохраны — убедиться в том, что цель поездки соответствуют действительности, а если будут сомнения, то погранохрана направляет пассажира на дополнительный контроль, чтобы выяснить настоящие мотивы. Предоставление ложной информации со стороны пассажира препятствует попаданию в Шенгенскую зону.

”В данном случае иностранцу не было позволено пересечь границу и был оформлен соответствующий документ. Запрет на въезд был вынесен, так как у лица не было всех документов, которые оправдывали бы цели и условия поездки. Информацию о необходимых документах можно найти на странице Министерства иностранных дел. По прибытию в пограничный пункт сотрудники погранохраны проверяют, есть ли у прибывающих иностранцев достаточно денежных средств для нахождения в Эстонии. Денежные средства и другие личные вещи у человека в ходе проверки не забирают, за исключением запрещенных предметов. В случае, если иностранца отправляют c погранпункта назад в помещение аэропорта, сотрудники пограничной охраны забирают у иностранца рейсовый документ на хранение до его отбытия в свою страну. По нашим данным, у лица имелись денежные средства для того, чтобы купить себе в аэропорту еду и питье. Что касается покупки билета назад, то пограничная охрана в этот процесс не вмешивается, этот вопрос пассажир и авиакомпания решают самостоятельно”, — комментирует Ярва описанный читательницей случай.

На работу в Эстонию

Все больше граждан Украины желает приехать в Эстонию на работу. Если у гражданина Украины уже есть предложение о работе в Эстонии, то до того, как выехать в Эстонию, следует проверить в открытых источниках информацию о предприятии, используя поисковики, чтобы не стать жертвой возможного мошенничества или не попасть на работу к неблагонадежному работодателю. Информацию можно найти и в социальных сетях, так как у многих предприятий есть свои странички. Информацию об основанном в Эстонии предприятии можно получить и в коммерческом регистре Эстонии.

Департамент советует гражданам Украины, которые планируют приехать на работу в Эстонию, заранее договориться с работодателем, что при регистрировании кратковременной работы в Эстонии в ходатайстве будет обязательно указан адрес электронной почты работника, в таком случае гражданин Украины может получить уведомление о регистрации.

Для того, чтобы гражданин смог приехать в Эстонию на работу, у иностранца должны быть законные основания на весь период работы. Для этого следует подать в посольство Эстонии ходатайство о получении визы для работы на необходимый срок. Подайте ходатайство о визе после того, так будет зарегистрирована ваша кратковременная работа.