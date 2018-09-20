20.09.2018, 12:34

Укладка асфальта на улице Гонсиори не состоялась. Владелец кафе: могли бы сообщить об этом, у нас весь день не было клиентов

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основные работы перенесли на выходные
Андрей Данило
Андрей Данило
Редактор 
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Kivisilla tänava liiklusolukord 18.07.2018
Kivisilla tänava liiklusolukord 18.07.2018Foto: Andres Putting

В среду в редакцию Delfi позвонил владелец кафе на улице Гонсиори с очередной жалобой на ремонт. Власти города предупредили заранее, что во вторник полностью будет перекрыт отрезок улицы, но никаких ремонтных работ в тот день не происходило. По словам предпринимателя, в его кафе в этот день почти не приходили клиенты, так как думали, что улица перекрыта.

Ранее Раэпресс разослала сообщение, что с 7 до 22 часов во вторник, 18 сентября, полностью будет перекрыт отрезок Гонсиори между улицами Манеэжи и Пронкси в связи с укладкой последнего слоя асфальта.

По словам владельца кафе, ни утром, ни днем, ни вечером на улице ремонтных раюот не наблюдалось. Он сокрушается, что город мог бы сообщить об их отмене заранее, и тогда они не потеряли бы в этот день столько клиентов.

"Некоторые клиенты звонили и спрашивали, как к вам сегодня доехать, потому что прочитали в интернете, что улица перекрыта. Другие, видимо, из-за сообщения просто решили не приходить. Почему город распространяет неверную информацию?", — жалуется владелец кафе.

Delfi сразу же послал запрос в управу Кесклинна, чтобы узнать причину отмены работ. В четверг в первой половине дня Раэпресс разослал сообщение, с объяснением ситуации.

Как оказалось, строительная фирма TREV-2 GRUPP AS не смогла начать работы из-за задержки в поставке материалов. Город взвешивает возможность взыскания штрафа со строительной фирмы. Укладка асфальта на улице Пронкси пройдет на следующих выходных.

”Мы знаем, что ремонт улицы Гонсиори доставляет много неудобств и, к сожалению, по независящим от нас причинам, строительная фирма не смогла начать работы вовремя. Это достойно сожаления, но такие ситуации на больших объектах случаются, и мы надеемся на понимание. Хочу подчеркнуть, что это краткосрочные работы, которые не существенно изменят организацию дорожного движения”, — отметил Владимир Свет.

Новый план работ:

В четверг, 20 сентября, с 11.00 до 16.00 в районе с пересечением улицы Гонсиори будет частично закрыта улица Лаагна по направлению из центра города. Движение будет обеспечиваться по одному ряду в обе стороны.

В четверг, 20 сентября, с 20.00 до 06.00 21 сентября на этом же участке будет закрыто направление в сторону центра города. При этом движение будет обеспечиваться по одному ряду в обе стороны.

В субботу, 22 сентября, с 07.00 до 22.00 будет полностью закрыт для движения участок улицы от Манеэжи до перекрестка с улицей Пронкси.

В субботу, 22 сентября, с 11.00 до 16.00 будет частично закрыт перекресток с улицей Пронкси. Движение будет обеспечиваться по одному ряду в обе стороны.

В субботу, 22 сентября, с 18.00 до 20.00 будет закрыта вторая часть перекрестка с улицей Пронкси. Движение будет обеспечиваться по одному ряду в обе стороны.

В воскресенье, 23 сентября, с 00.30 до 05.00 будет полностью закрыт для движения участок от улицы Лайкмаа до улицы Манеэжи.

”Мы просим всех участников движения, в том числе и пешеходов, следовать знакам временной организации движения и запастись временем, так как в районе работ движение может быть затруднено”, — отметил старейшина.

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