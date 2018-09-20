Укладка асфальта на улице Гонсиори не состоялась. Владелец кафе: могли бы сообщить об этом, у нас весь день не было клиентов

Ранее Раэпресс разослала сообщение, что с 7 до 22 часов во вторник, 18 сентября, полностью будет перекрыт отрезок Гонсиори между улицами Манеэжи и Пронкси в связи с укладкой последнего слоя асфальта.

По словам владельца кафе, ни утром, ни днем, ни вечером на улице ремонтных раюот не наблюдалось. Он сокрушается, что город мог бы сообщить об их отмене заранее, и тогда они не потеряли бы в этот день столько клиентов.

"Некоторые клиенты звонили и спрашивали, как к вам сегодня доехать, потому что прочитали в интернете, что улица перекрыта. Другие, видимо, из-за сообщения просто решили не приходить. Почему город распространяет неверную информацию?", — жалуется владелец кафе.

Delfi сразу же послал запрос в управу Кесклинна, чтобы узнать причину отмены работ. В четверг в первой половине дня Раэпресс разослал сообщение, с объяснением ситуации.

Как оказалось, строительная фирма TREV-2 GRUPP AS не смогла начать работы из-за задержки в поставке материалов. Город взвешивает возможность взыскания штрафа со строительной фирмы. Укладка асфальта на улице Пронкси пройдет на следующих выходных.