Укладка асфальта на улице Гонсиори не состоялась. Владелец кафе: могли бы сообщить об этом, у нас весь день не было клиентов

”Мы знаем, что ремонт улицы Гонсиори доставляет много неудобств и, к сожалению, по независящим от нас причинам, строительная фирма не смогла начать работы вовремя. Это достойно сожаления, но такие ситуации на больших объектах случаются, и мы надеемся на понимание. Хочу подчеркнуть, что это краткосрочные работы, которые не существенно изменят организацию дорожного движения”, — отметил Владимир Свет.
Новый план работ:
В четверг, 20 сентября, с 11.00 до 16.00 в районе с пересечением улицы Гонсиори будет частично закрыта улица Лаагна по направлению из центра города. Движение будет обеспечиваться по одному ряду в обе стороны.
В четверг, 20 сентября, с 20.00 до 06.00 21 сентября на этом же участке будет закрыто направление в сторону центра города. При этом движение будет обеспечиваться по одному ряду в обе стороны.
В субботу, 22 сентября, с 07.00 до 22.00 будет полностью закрыт для движения участок улицы от Манеэжи до перекрестка с улицей Пронкси.
В субботу, 22 сентября, с 11.00 до 16.00 будет частично закрыт перекресток с улицей Пронкси. Движение будет обеспечиваться по одному ряду в обе стороны.
В субботу, 22 сентября, с 18.00 до 20.00 будет закрыта вторая часть перекрестка с улицей Пронкси. Движение будет обеспечиваться по одному ряду в обе стороны.
В воскресенье, 23 сентября, с 00.30 до 05.00 будет полностью закрыт для движения участок от улицы Лайкмаа до улицы Манеэжи.
”Мы просим всех участников движения, в том числе и пешеходов, следовать знакам временной организации движения и запастись временем, так как в районе работ движение может быть затруднено”, — отметил старейшина.