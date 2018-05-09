Укладка асфальта на развязке в Хааберсти затруднит движение до конца недели

На четверг, 10 мая, на строительстве многоярусной развязки в Хааберсти запланированы работы по асфальтированию на участке от улицы Мыйза до улицы Мыйзапыллу, сообщает Раэпресс.

Асфальтироваться будут два ряда на полосе со стороны Рокка-аль-Мареского торгового центра.

В тот же день будет вестись и асфальтирование на виадуке полосы в направлении к центру города. Закрыты будут поворот с улицы Мыйза в сторону Кейла и повороты на улицу Мыйзапыллу и с нее. Автобусная остановка на направлении от центра города переносится на 150 метров в сторону круговой развязки.

В пятницу, 11 мая , и воскресенье, 13 мая, на перекрестке в Хааберсти планируется асфальтирование полосы Палдиского шоссе от круговой развязки в сторону центра города.

Закрыты будут левый поворот на улицу Мыйза и поворот с улицы Мыйза в сторону центра города. Движение будет перенаправлено по улице Вабаыхумуузеуми на Палдиское шоссе, автобусы пойдут в центр города по круговой развязке.

В субботу, 12 мая, планируется укладка асфальта в Хааберсти на полосе Палдиского шоссе, ведущей от центра города, начиная от круговой развязки до нового перекрестка, создаваемого у магазина "К-Раута". В тот же день будет вестись и асфальтирование виадука на полосе, ведущей от центра города.

Участок закроется для движения в ночь на субботу. Объезд в сторону Кейла по улицам Эхитаяте и Ыйсмяэ.