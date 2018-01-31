Уйдет ли Евгений Осиновский с поста министра?

За год и один месяц до выборов социал-демократы находятся в незавидном положении: рейтинги низки, репутация пошатнулась, а лидер партии Евгений Осиновский ассоциируется с несколькими непопулярными решениями и спорными темами, пишет Eesti Ekspress.

Кресло министра здоровья и труда, которое сейчас занимает Осиновский, — рисковый выбор для лидера одной партии. Оттуда поступают лишь плохие новости: кто-то не попал ко врачу, у кого-то маленькая пенсия, где-то закрыли стоматологию. Кроме того, управляемое Осиновским министерство находится в орбите в связи с алкогольной политикой. Вне зависимости от того, оценивать эту политику положительно или отрицательно, не приходится сомневаться в том, что на Осиновского лично и соцдемов в целом это оказало негативное влияние.

Поэтому не удивительно, что соцдемы, в том числе сам Осиновский, обсуждают варианты ”избавления” от неудобной должности министра. Издание получило в свое распоряжение версию, согласно которой, нынешний министр предпринимательства Урве Пало подала бы в отставку, Осиновский занял бы ее место, а вице-канцлер Министерства социальных дел Марис Йессе стала министром социальных дел. Не исключено, конечно, что это происки конкурентов.

Более вероятным кажется вариант, что Осиновский поступит ”по Сеэдеру”. Так же, как сейчас лидер IRL Хелир-Вальдор Сеэдер руководит партией из Рийгикогу, так может поступить и глава социал-демократов. В этом случае он освободился бы от непопулярной должности в министерстве и получил бы больше времени, чтобы заниматься перед выборами партией и ведением предвыборной кампании.