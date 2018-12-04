04.12.2018, 11:43

Уходящий в отставку генерал Террас: самые крупные конфликты начнутся вокруг России и Китая и в Африке

 (51)
Туули Йыэсаар
Редактор: Вера Степанова
Редактор.
EST
Уходящий в отставку генерал Террас: самые крупные конфликты начнутся вокруг России и Китая и в Африке
Foto: Rauno Volmar

Уходящий сегодня в отставку командующий Силами обороны генерал Рихо Террас в НАТО "пережил" почти сотню командующих, пишет Eesti Päevaleht.

Одной из историй успеха за срок его полномочий стали молниеносные учебные сборы. Откуда пришла идея таких учений? "Мы обсуждали с Мартом Лааром, как доказать, что резервная армия работает. С учениями "Еж" был опыт, что это работает. Оттуда дальше был вопрос, как получить такой же результат без предварительного оповещения. Я сказал, что иначе не узнаешь, если не попробуешь. Идея реализовалась в сотрудничестве Сил обороны и Министерства обороны", — рассказал Террас в "прощальном" интервью.

В интервью зашла речь и о международных миссиях. Что мы выиграли от них, а что потеряли? "Мы выиграли, когда решили под руководством генерала Эйнсельна в 1995 году начать участвовать в международной военной деятельности. Это показало, что мы хотим быть частью решения. В добровольной коалиции США в Ираке и операции НАТО в Афганистане мы доказали, что мы страна, которая воспринимается серьезно, которая хочет нести ответственность, и доказали это, к сожалению, своей кровью и погибшими. Эти мужчины и женщины, которые участвовали, были убиты и ранены. Или участвовали семь-восемь раз подряд, то есть были участниками того, что мы попали в НАТО и подразделения войск союзников сейчас здесь. Нас воспринимают как страну, которая держит слово и способна этим словом на что-то влиять. Это благодаря этим солдатам", — подчеркнул Террас.

Какие конфликты мы увидим в следующую пару десятков лет? "Ну, это теперь вопрос, Манг ведь больше не работает… Но Россия создает напряжение, потому что чувствует себя осажденной. Все граничащие с Россией страны должны быть начеку. Наибольшее напряжение может возникнуть в Белоруссии, Молдавии, Казахстане. Армения и Азербайджан тоже в опасности. Эстония, Латвия и Литва по-прежнему должны быть настороже и вместе с союзниками следить за процессами, но наше преимущество в том, что мы являемся членами самого мощного в мире военного союза. Напряжение в Южно-Китайском море и между США и Китаем эскалируется. Наибольшая опасность — демографический взрыв в Африке, который оказывает давление на весь мир", — отметил Террас.

Интервью полностью читайте в Eesti Päevaleht.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ и ФОТО: Рихо Террас передает командование Силами обороны Мартину Херему

04.12.2018
Сегодня в 14 часов на территории Генерального штаба Сил обороны проходит торжественная церемония смены командующего Силами обороны, в ходе которой генерал Рихо Террас передает командование Силами обороны и флаг генерал-майору Мартину Херему.
Подробнее

ФОТО| Странная цепная авария в Курессааре: Audi протаранил забор и три автомобиля, которые влетели в стену дома

04.12.2018
Сегодня утром в 6:18 Центр тревоги получил сообщение о том, что в Курессааре на Пихтла теэ автомобиль врезался в забор дома. По первоначальным данным, автомобиль Audi въехал в забор частного дома и отлетел оттуда, врезавшись в три автомобиля, два из которых были припаркованы во дворе дома и один — перед домом, сообщила Ляэнеская префектура.
Подробнее





Meeste käekell Lorus RM397DX9
120,- €
Meeste käekell Lorus RM375CX9
154,74 €
Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
Meeste käekell Lorus RT335GX8
120,- €
Meeste käekell Police AMOR PL.15047JSU/02
199,- €
Meeste käekell Lorus RH927HX9
106,30 €

ФОТО и ВИДЕО: Полиция задержала мужчину, изрисовавшего вчера здание мэрии и десятки других домов

04.12.2018
Вчера Delfi писал о том, что ночью кто-то разрисовал двери и окна здания Таллиннской мэрии. То же самое произошло на Пярнуском и Нарвском шоссе. Сейчас поступило сообщение о том, что предполагаемый вандал задержан.
Подробнее

МНЕНИЕ: Освободительная война. Истоки эстонской независимости

04.12.2018
Сколь бы ни мала была Эстония, эта земля настолько прекрасна, что на протяжении тысяч лет ее постоянно кто-то старался завоевать, и потому наш край регулярно сотрясали войны. Однако никакие захватчики не могли остановить стремление народа к независимости. О том, что значат для нас свобода, которой добились предки, говорить, наверное, не нужно. Это чувствует, понимает и ценит каждый. Но знаем ли мы свою историю?
Подробнее


Каким будет 2019 год по славянскому календарю

04.12.2018
Славянский календарь зародился примерно две тысячи лет назад. В нем заключена особая мудрость, которую можно использовать и в современном мире. Зная, какое животное славянского календаря покровительствует 2019 году, вы сможете достичь успеха и избежать неприятностей.
Подробнее

ЭКСПЕРТ │ Как продать недвижимость, полученную по наследству?

04.12.2018
Наследство является сферой, с которой многие из нас неизбежно сталкиваются. Эта тема может возникнуть неожиданно в любой момент и принятие наследства и его реализация могут оказаться сложнее, чем это может показаться на первый взгляд, пишет партнёр адвокатского бюро LMP Кайдо Кюннапас.
Подробнее

ФОТО: "Это извращение!" Посетительницу таллиннского торгового центра T1 возмутила непристойная картина

04.12.2018
Читательница Delfi возмущена картиной, которая находится на первом этаже центра T1 Mall of Tallinn. "В свободном доступе как взрослым, так и детям. Разве это нормально выставлять подобные картины извращенного характера на всеобщее обозрение?!" — жалуется женщина.
Подробнее

Жесткий режим каждодневных компромиссов. Владислав Иноземцев отвечает латвийским экспертам об ”эффективности” и ”эффекте” западных санкций

04.12.2018
Мне было приятно узнать, что недавняя публикация о санкционной политике Запада в отношении России получила широкий резонанс и вызвала критику уважаемых специалистов в Латвии. В ответе коллегам я хотел бы пояснить, чем, на мой взгляд, вызваны расхождения в наших подходах — подчеркнув при этом, что они не кажутся мне чересчур существенными, пишет "Спектр".
Подробнее