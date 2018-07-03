03.07.2018, 02:00

Уходить — так с музыкой? Об отставке недовольного Трампом посла США в Эстонии было известно еще в прошлом году

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Кадри Веэрмяэ
Кадри Веэрмяэ
EST
Уходить — так с музыкой? Об отставке недовольного Трампом посла США в Эстонии было известно еще в прошлом году
Tiit Blaat

Посол США в Эстонии объявил, что покидает пост из-за политики Трампа, но на самом деле нового посла в США начали искать еще в прошлом году при Обаме, пишет Eesti Päevaleht.

Посол США в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл сообщил, что покидает свой пост. Посол крайне открыто указал причину — несогласие с политикой американского президента Дональда Трампа, которую он ведет в отношении Европы и НАТО.

Можно предположить, что и так уже собиравшийся покинуть должность посол решил уйти с блеском, перед этим выразив свои убеждения. Однако о его уходе с должности на пенсию было давно известно, и нового посла начали искать еще в прошлом году, когда президентом США еще был Барак Обама.

Министерство иностранных дел Эстонии подтвердило, что было официально проинформировано о том, что Мелвилл покидает должность. Для США типично то, что когда происходит смена политического направления — демократа Обаму сменил республиканец Трамп — сменяются все чиновники, связанные с прошлой администрацией.

Осенью прошлого года в СМИ попала информация, что новым послом выбрали адмирала Эдварда Массо, имеющего эстонские корни. Однако два месяца назад Белый дом сообщил Сенату США, что советует не рассматривать кандидатуру Массо.

Согласно слухам, к кандидатуре Массо скептически отнеслась эстонская сторона из-за опасений, что опытного карьерного дипломата как Мелвилла сменит человек, имеющий политическую принадлежность.

Посольство США не сообщило Eesti Päevalehelt, когда США назначит нового посла в Эстонии.

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Джеймс Д. Мелвилл в этом году стал третьим послом, который сообщил об уходе в отставку, приведя в качестве причины политику Трампа. Первым был посол США в Панаме, а вторым — в Мексике.

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