Уходить — так с музыкой? Об отставке недовольного Трампом посла США в Эстонии было известно еще в прошлом году

Министерство иностранных дел Эстонии подтвердило, что было официально проинформировано о том, что Мелвилл покидает должность. Для США типично то, что когда происходит смена политического направления — демократа Обаму сменил республиканец Трамп — сменяются все чиновники, связанные с прошлой администрацией.

Осенью прошлого года в СМИ попала информация, что новым послом выбрали адмирала Эдварда Массо, имеющего эстонские корни. Однако два месяца назад Белый дом сообщил Сенату США, что советует не рассматривать кандидатуру Массо.

Согласно слухам, к кандидатуре Массо скептически отнеслась эстонская сторона из-за опасений, что опытного карьерного дипломата как Мелвилла сменит человек, имеющий политическую принадлежность.

Посольство США не сообщило Eesti Päevalehelt, когда США назначит нового посла в Эстонии.

Джеймс Д. Мелвилл в этом году стал третьим послом, который сообщил об уходе в отставку, приведя в качестве причины политику Трампа. Первым был посол США в Панаме, а вторым — в Мексике.