Уходить — так с музыкой? Об отставке недовольного Трампом посла США в Эстонии было известно еще в прошлом году

Посол США в Эстонии объявил, что покидает пост из-за политики Трампа, но на самом деле нового посла в США начали искать еще в прошлом году при Обаме, пишет Eesti Päevaleht.
Посол США в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл сообщил, что покидает свой пост. Посол крайне открыто указал причину — несогласие с политикой американского президента Дональда Трампа, которую он ведет в отношении Европы и НАТО.
Можно предположить, что и так уже собиравшийся покинуть должность посол решил уйти с блеском, перед этим выразив свои убеждения. Однако о его уходе с должности на пенсию было давно известно, и нового посла начали искать еще в прошлом году, когда президентом США еще был Барак Обама.