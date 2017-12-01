Угрозы, стрельба и шумиха в соцсетях. Чем живет пункт обмена шприцев на Ситси?

Более двух месяцев назад распахнул двери пункт обмена шприцев на Ситси, 28, что в столичном районе Пыхья-Таллинн. Он вызвал шквал критики и бурю эмоций у местных жителей. Тема активно освещалась в СМИ. Сейчас, когда все поутихло, мы решили выяснить: как и чем живет этот центр снижения вреда? Свою правду нам рассказали Институт развития здоровья, районная управа и полиция.

”В целом, все работает по плану”, — прокомментировала ситуацию руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний и наркомании Института развития здоровья Алена Курбатова.

Несколько неожиданным для ведомства оказалось столь сильное противостояние местных жителей. ”Мы проводили встречи с участием полиции и других партнеров. Вначале встречи были очень эмоциональными, взаимопонимание пришло не сразу и не до конца, поэтому будем работать дальше и показывать на практике, что открытие центра и оказание услуги не несет с собой никаких опасностей местным жителям”, — уверена Курбатова.

По статистике института, в ноябре центр посещает 20 клиентов, примерно половина из них приходили в него уже несколько раз. Выдано 2 814 шприцев, собрано 2 003 использованных шприца.

”В первые недели клиенты не осмеливались приходить из-за резко негативного отношения к центру. Например, были записки с угрозами на двери центра, вызовы полиции для фиксирования актов вандализма и шумиха в социальных сетях. Но работа налаживается”, — добавила специалист.

По ее словам, согласно данным полиции, уровень преступности в районе не вырос. ”Преступлений, связанных конкретно с открытием центра, не зафиксировано, кроме тех, которые были направлены против самого центра. — рассказала Курбатова. — На место полиция выезжала три раза, так как были случаи вандализма: один раз разрисовали входную дверь, другой раз дверной замок залили клеем, и в третий раз из пневматического ружья было прострелено оконное стекло”.

Конкретных претензий местные жители в последнее время не высказывают, но остаются против центра, поведала Курбатова. Несколько раз, по ее словам, на входную дверь прикрепляли ругательные записки с угрозами, после чего произошли акты вандализма. В настоящее время жители дома ожидают решения суда по своему заявлению.

”В будущем планируется увеличить часы работы, чтобы предоставить клиентам при необходимости дополнительные услуги, например, консультации по социальным вопросам или психологическое консультирование”, — поделилась планами Курбатова и добавила, что услуги снижения вреда в Таллинне планируется расширять и развивать и район Ласнамяэ является приоритетным.

С надеждой на справедливость

По словам пресс-секретаря районной управы Пыхья-Таллинна Максима Рогальского, управа по-прежнему считает, что жилой дом — неподходящее место для размещения пункта обмена шприцев. ”По нашему совету и при нашей поддержке квартирное товарищество обратилось в суд. Разбирательство продолжается, мы ждем решения и надеемся, что оно будет разумным, справедливость будет восстановлена”.

Управа Пыхья-Таллинна и ранее осуждала решение Министерства социальных дел открыть пункт обмена шприцев в жилом доме на улице Ситси, несмотря на противостояние города и местных жителей, и выражала сожаление в связи с тем, что министр Евгений Осиновский допустил, чтобы это случилось.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, действия Министерства социальных дел нанесли значительный ущерб репутации государства в глазах жителей Пыхья-Таллинна.

Призыв к бдительности

„После того, как начал работу пункт на улице Ситси, ситуация в этом районе не изменилась. В районе улицы Ситси есть некоторые дома, с жителями которых полицейским проходится встречаться чаще. Как правило, это многоквартирные дома с дешевым съемным жильем”, — прокомментировал ситуацию руководитель участковых полицейских Кесклиннаского отделения полиции Уудо Сепа и добавил, что обычно это вызовы, связанные с нарушением ночного покоя, шумными соседями и насилием в близких отношениях.

С того времени, как был открыт пункт, полиция получила три вызова, связанных с самим пунктом. 29 сентября была изрисована дверь пункта, 13 октября был испорчен замок и изрисована стена здания, и 18 октября было получено сообщение о том, что испорчено окно здания и, возможно, что по окну пункта был сделан выстрел из пневматического оружия. Люди не пострадали. По всем этим случаям сейчас ведутся делопроизводства о проступке.

”В случае, если жители этого дома увидят людей, которые своими действиями вызывают подозрение, или станут свидетелями того, как кто-то портит имущество, то об этом следует незамедлительно сообщить по номеру 112”, — призывает к бдительности Сепа.

В случае, если жителям дома нужен совет или требуется помощь, то следует смело обращаться к своему участковому полицейскому Тийту Тоомепуу или руководителю участковых полицейских Уудо Сепа.

Их контакты: Тийт Тоомепуу 6125484, Уудо Сепа 6124160. Также можно прийти на прием: Тийт Тоомепуу встречается с жителями по четвергам с 15 до 17 часов, Уудо Сепа — по средам с 15 до 17 часов в Кесклиннаском отделении полиции на Кольде, 65.

Руководитель участковых полицейских Уудо Сепа



Доказать опасность наркоманов

Напомним, как развивались события. Сразу после открытия пункта 20 сентября КТ и жильцы при поддержке районной управы обратились в суд.

В октябре Delfi писал, что Харьюский уездный суд не удовлетворил ходатайство квартирного товарищества Ситси 28/30 о первоначальной юридической защите, которая бы приостановила работу пункта обмена шприцев до решения суда.

В своем ходатайстве КТ указало в качестве причины необходимости защиты то, что ”опасность и непредсказуемость наркоманов являются общеизвестными фактами”. Суд с данным утверждением не согласен.

Суд придерживается мнения, что ходатай не обосновал свои утверждения об опасности и непредсказуемости наркоманов, в том числе не ссылался на какие-либо источники, доказывающие это.

Тем не менее суд объяснил, что у КТ есть возможность подать новое ходатайство о первоначальной юридической защите, обосновав ее необходимость обстоятельствами, выявленными в связи с работой центра снижения вреда и/или пункта обмена шприцев.

Пункт обмена шприцев на Ситси, 28 работает с 20 сентября.

В среду фотограф Delfi Андрес Путтинг отправился "на разведку": оценить обстановку, посмотреть, что происходит как непосредственно возле самого центра, так и рядом с ним: раскиданы ли шприцы и другой характерный мусор по кустам? Стоит ли очередь из клиентов? Есть ли очевидные проблемы?

Вернулся наш коллега "с пустыми руками". "Никого не было, вокруг все чисто. Ничего необычного я не заметил", — описал обстановку Путтинг.