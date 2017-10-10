Угрозы, шквал эмоций, обвинения во враждебности. Обратная сторона председательства Эстонии в ЕС

Наверное, все помнят, как в конце сентября главы почти всех стран ЕС в сопровождении полицейских мигалок пронеслись на своих сияющих лимузинах по центру Таллинна. Саммит прошел как по маслу, без каких-либо неудобных инцидентов. Некоторые даже жаловались, что само мероприятие вышло скучным, пишет Eesti Päevaleht.

Между тем, до достижения этой самой ”скукоты” может быть выпущено очень много скрытого от общественности пара. При помощи конкретных документов изданию удалось пролить немного света на бурлящие за закрытыми дверями страсти. В широкой перспективе страны-участницы имеют много общих представлений относительно главной темы председательства Эстонии — цифровой сферы, но дискуссии по более традиционным вопросам, в которых участники имеют устоявшиеся интересы, бывают очень жаркими.

Так, как председатель и прибалтийская страна при распределении квот на вылов рыбы Эстония попала в особенно сложную ситуацию. С одной стороны мы заинтересованы в больших квотах, а в другой — должны найти компромисс между учеными, странами и экологическими интересами, чтобы не допустить уменьшения объемы общих рыбных запасов.

Не будет преувеличением сказать, что на состоявшейся на прошлой неделе встрече эстонских и датских чиновников из-за возникших в ходе обсуждения запасов трески разногласий ситуация накалилась до предела. Запасы трески в Балтийском море разделены на две части: восточную и западную. Датчане выразили недовольство тем, что Эстония в первую очередь защищает важную дня нее квоту на вылов восточной трески и не желает уступить Дании в вопросе столь важной для нее западной квоты. ”Мы не понимаем, почему Эстония выступает против повышения западной квоты”, — начали датчане.

”Запасы находятся в плохом состоянии и повышение квоты нереально”, — ответили эстонцы. ”Дания всегда была дружелюбна в отношении Эстонии и выдала Эстонии квоты на добычу кеветок в Восточной Гренландии объемом 200 тонн, которые вы выменяли на более ценную треску из Баренцева моря. Если Эстония продолжит противостояние, мы посчитаем такой обмен невозможным”.

Представители Министерства окружающей среды Эстонии попытались объяснить, что Эстония выступает председателем и представляет не только интересы Дании, но датчане уже были на взводе: ”У нас новый министр, для которого крайней важно улучшить результаты по треске по сравнению с прошлогодними. Почему вы так враждебны? Датские ученые — лучшие в мире, и, если надо, они найдут аргументы для того, чтобы потопить все интересующие Эстонию запасы”.

”Просим прекратить угрозы. Если вы продолжите в том же духе, встреча будет окончена!” — отвечали эстонцы. Датчане продолжили, и встречу закончили. Теперь ситуацию должны будут разрулить министры.

Вчера министр окружающей среды Сийм Кийзлер находился в Люксембурге, где помимо всего прочего решался и этот вопрос. На момент выхода статьи результатов переговоров известно не было. ”Наши чиновники делают в качестве председателя очень хорошую работу”, — сказал он, отметив, что конкретные двухсторонние переговоры он комментировать не может.