Угроза безопасности? Глава президентской канцелярии принял участие в марафоне в Сочи

Находящийся с 3 ноября в отпуске директор президентской канцелярии Тийт Рийсало в воскресенье написал в соцсетях, что принял участие в марафоне в Сочи.

Согласно оценке КаПо, Россия относится к странам, посещение которых после случая с Эстоном Кохвером чиновниками, имеющими доступ к государственным тайнам, нежелательно. Отмечается, что такие люди могут представлять повышенный интерес для иностранных спецслужб, которые могут попытаться скомпрометировать их, оказать влияние или принудительно завербовать.

Рийсало находится в отпуске до пятницы и по телефону с ним связаться не удалось, поэтому неясно, была ли у него возможность отказаться от этой поездки и каковые ее мотивы.

Согласно приказу МВД от 2015 года, к таким странам относятся Россия, Белоруссия и КНДР.

