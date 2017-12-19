Уехавшие из Пылва в Германию сирийцы боятся, что их вышлют обратно в Эстонию

Размещенные в Пылва беженцы из Сирии решили переехать жить в Германию. Теперь они находятся в немецком лагере для беженцев и борются против высылки из страны.

Журналисты Time следили за судьбой сирийки Таймаа, ее мужа Моханнада и их двоих детей еще когда они прибыли в лагерь для беженцев в греции. Семья хотела переехать жить в Германию, но по программе распределения их послали в Эстонию.

В Эстонии им выдали документы и квартиру в Пылва. Квартира сирийцам не понравилась — по словам Таймаа, там воняло, было грязно и протекал водопровод, а дом выглядел старым.

Беженцы печалились, что в Пылва нет мусульманской общины, они чувствовали себя одиноко, а местные жители постоянно глазели на хиджаб женщины. По словам Таймаа, ей даже никто не отвечал, когда она здоровалась. Моханнад боялся, что не сможет найти в Пылва работу.

В итоге семья решила покинуть Эстонию. Потратив 400 евро, они уехали на автобусе в Берлин. В Германии же их поместили в лагерь для беженцев в городе Кузель. Таймаа даже сказал журналистам, что там она чувствует себя более счастливой.

Сейчас семья ждет решения германских властей насчет их дальнейшей судьбы. Они уже оспорили решение по высылке их обратно в Эстонию, но деньги на это у них заканчиваются.

Теперь Таймаа боится, что в любой момент в их дверь постучат, и им придется вернуться обратно в Эстонию.