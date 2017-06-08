Удовлетворены 86 заявок по проекту "Зеленый двор"

Комиссия, оценивающая предложения, поступившие от квартирных товариществ, по проекту "Зеленый двор" решила удовлетворить 86 из поданных 145 ходатайств на сумму 40 тысяч евро, сообщает Раэпресс.

Вице-мэр Таллинна Эха Вырк отметила, что нынче поступило много предложений, связанных с обеспечением безопасности на дворовых территориях — от обрезки засохших веток до создания зеленых изгородей для защиты от шума и выхлопных газов.

Конкуренция была на этот раз самой большой за всю историю проекта, поддержать было решено всего лишь около 60% заявок. Максимальная субсидия составляет 600 евро на квартирное товарищество и не может превышать 60% от общей стоимости задуманного. Выплачивается она после реализации намеченного и осмотра сделанного комиссией, а также после представления, не позднее 10 сентября, отчета о расходах с соответствующими приложениями департаменту городского имущества.

Проект был запущен в 2013 году , и по нему субсидии суммарно почти на 160 тысяч евро получили 364 квартирных товарищества.