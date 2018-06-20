Удивленный посетитель кафе: вице-мэр Зюлейха Измайлова угрожала порезать мне шины

Вице-мэр Таллин и председатель Партии зеленых Эстонии Зюлейха Измайлова в понедельник вечером попала в передрягу в Ярваканди, когда попросила отправившегося в кафе наслаждаться смузи мужчину заглушить мотор автомобиля. Мужчина утверждает, что Измайлова пригрозила порезать шины его автомобиля.

Согласно распространившейся в соцсети в понедельник вечером информации, Измайлова неоднократно просила пришедшего в кафе спрятаться от жары мужчину заглушить свою машину или по крайней мере припарковать в тени.

Мужчина не понял, почему он должен парковать автомобиль, и объяснил, что в машине так жарко и он хочет ее охладить, прежде чем продолжить езду.

Поскольку мужчина упрямо отказывался, Измайлова разозлилась. По словам мужчины, она угрожала порезать шины его автомобиля.

Спутнику мужчины надоел конфликт, и он решил сам заглушить мотор. Только после этого, по словам мужчины, Измайлова начала грубить. "Я рассердился, но не стал над ней издеваться или унижать ее", — сказал мужчина. "Тогда она начала издеваться надо мной, что я недоумок и извращенец", — пояснил мужчина.

Вице-мэр Зюлейха Измайлова сказала Delfi, что сегодня общалась с мужчиной по телефону и получила от него объяснения его поведению. Обе стороны заверяют, что разногласия уладили и конфликт позади.