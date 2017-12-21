Удивительный факт: больше всего повреждений в Рождество эстноземельцы получают, падая и занимаясь спортом

Статистика последних трёх лет If Kindlustus показывает, что самые распространённые несчастные случае во время Рождества связаны с падениями и занятиями спортом. За 2014-2016 годы в If зарегистрировано 122 произошедших во время рождественских праздников ущерба, из которых половина т.е. 64- это падения, 17- несчастные случая при занятиях спортом и в девяти случаях повреждения получены в драках.

Размер среднего возмещения за произошедший в рождественское время несчастный случай составляет 242 евро и самой крупной одноразовой выплатой было 1012 евро за травму, полученную во время игры в футбол.

По словам руководителя группы ущербов личности If Kindlustus Кадри Пуна, в рождественские праздники происходит больше несчастных случаев, потому что люди активно передвигаются и особенно у детей в связи со школьными каникулами больше свободного времени.

„В Рождество больше суеты, внимание рассеяно и в то же время больше времени для передвижения. Падения в основном связаны со скользкими дорожными условиями, лестницами и прогулками на природе. Самыми распространёнными повреждениями являются переломы рук и ног и смещения. Проводя свободное время, больше всего травм получают, играя в мяч, но и катаясь на коньках, санках и на скейтбордах в закрытых помещениях”, — озвучила Пуна.

Падения могут произойти и на кладбищах, куда ходят зажигать свечи.

„Посещая кладбище в тёмное время суток, стоит быть особенно внимательными пожилым людям, т.к. о крупные корни деревьев легко споткнуться. Будьте для своих близких опорой в прямом смысле. Также стоит быть внимательными со стеклянными свечами, которые из-за перепадов температуры могут лопнуть и требовать замены”, — сказала Пуна.

Больше всего несчастных случаев в рождественские праздники зарегистрировано по уездам следующим образом: в Харьюмаа (37 ущерба), Ярвамаа (17), Тартумаа (11), Вырумаа (8), Ида-Вирумаа (7), Пярнумаа (7).

Меньше всего несчастных случаев происходило в Пылвамаа и Хийумаа, где за последние три года во время Рождества сообщили всего по одному ущербу по страхованию несчастного случая в каждом из уездов.

„Конец года- эмоциональное время. К сожалению, красноречивым фактом является, что нам сообщают об участившихся драках и нападениях, в ходе которых получают травмы и где упоминается переборщивший с алкоголем нападавший”, — добавила Пуна.

За последние три года среди несчастных случаев есть также несколько ущербов, в которых клиенты пострадали в ходе пользования рабочими инструментами, приготовления еды, уборки дома и топки печи. В нескольких случаях из-за полученных в ходе несчастного случая повреждений клиент был вынужден отказаться от запланированного на конец года путешествия и получал возмещение по страхованию путешествия.