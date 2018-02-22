Ударившую экс-сожителя ножом 21-летнюю Елизавету Капитонову приговорили к девяти годам за убийство

Сегодня Харьюский уездный суд приговорил 21-летнюю Елизавету Капитонову к девяти годам тюремного заключения. Летом прошлого года Капитонова в состоянии алкогольного опьянения ударила ножом в грудь своего бывшего сожителя 23-летнего Игоря, что привело к его смерти.

Прокурор требовал для Елизаветы 10-летнего тюремного заключения, но поскольку она раскаялась в своем поступке, суд приговорил ее к 9 годам, пишет Õhtuleht.

Как сообщал ранее Delfi, согласно обвинению, 16 июня компания из пяти человек употребляла алкоголь. В определенный момент было решено отправиться в город. Около 23:10 между Елизаветой и Игорем произошла словесная перепалка, в ходе которой девушка ударила молодого человека ножом в область сердца. Пострадавший был доставлен в больницу, где 3 октября скончался.

На суде обвиняемая призналась в нанесении ранения, но, по мнению защиты, ее действия следовало рассматривать не как убийство, а как нанесение тяжких телесных повреждений, приведших к угрозе жизни или смерти.

Согласно показаниям матери пострадавшего, Игорь и Елизавета случайно познакомились на улице зимой 2016 года и в июле стали жить вместе у бабушки Игоря. Совместная жизнь, однако, из-за частных ссор долго не продлилась. Бабушка жаловалась матери Игоря на трудности проживания с молодыми, поскольку они постоянно ссорятся и ломают вещи. Игорь попросил девушку съехать, что в сентябре 2016 года она и сделала. Тем не менее, молодые люди продолжили общение и ходили друг к другу в гости.

Прокурор также отметил, что несколько месяцев назад в отношении Капитоновой было возбуждено другое уголовное дело по статье о ненадлежащем физическом обращении в близких отношениях. Тогда дело было закрыто по договоренности сторон, а девушка наказана общественно-полезными работами.