Удар по Сирии: Миксер рассказал, что можно ожидать в качестве ответной реакции от России

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер прокомментировал, что удар по Сирии дает понять Асаду и его союзникам, что демократический мир не готов сносить применение химического оружия.

В то же время, по его словам, в качестве ответного шага от России стоит ожидать массивной пропагандистской кампании.

По словам Миксера, единый удар США, Франции и Великобритании — это политическое послание против режима Асада о том, что союзники готовы сделать все, чтобы остановить использование химического оружия.

Миксер отметил, что сейчас крайне важно, чтобы процесс разработки и производства химического оружия сирийским режимом был прекращен.

На вопрос, что можно ожидать в качестве ответной реакции от России, Миксер сослался на министра обороны США Джеймса Матисса, который заявил о возможной ответной пропаганде РФ.