Учиться по-английски: неконкурентоспособен — уступи место!

В то время как в Эстонии ежегодно сомневаются в целесообразности публикации рейтинга успеваемости школ, британцев приучают конкурировать друг с другом уже с 3-4 лет. Побывавший в Великобритании учитель Хальялаской школы Мартин Пент поведал ”Учительской газете” о суровой системе образования в стране, покидающей Евросоюз.

В начале ноября участники программы для начинающих руководителей школ побывали в четырех образовательных учреждениях Лондона: в университете, основной школе, начальной школе — детском саду и местном центре образования по интересам, основанном на добровольных началах.

Натиск и независимость

По словам Мартина Пента, англичане сформулировали четыре основных принципа поддержания своей системы образования в тонусе: ответственность за собственное развитие школы и учителя несут сами; самые успешные образовательные учреждения и их руководители распространяют свое влияние на другие школы, передавая таким образом самый передовой опыт; вмешательство со стороны государства и навязывание приоритетов в идеале сводится к минимуму; школы обучают друг друга, делясь опытом и опираясь на научные исследования в области педагогики.

Широкий обзор действующей в Великобритании системы школьного образования был представлен членам эстонской делегации в институте образовательных наук Университетского колледжа Лондона. Лекторы особо подчеркнули, что речь идет именно о Великобритании, в которой Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия имеют полную автономию при регулировании вопросов образования, а потому весьма отличаются друг от друга. В Англии проживает более 50 миллионов человек, и 93% учеников посещают тамошние муниципальные школы. Остальные учатся в платных элитных заведениях. В свою очередь, 95% учеников муниципальных школ получают т.н. универсальное образование, в то время как каждый двадцатый ребенок ходит по утрам в grammar school — по эстонским меркам в элитную школу, в которую принимают лишь лучших из лучших. Наплыв учеников в престижные элитные школы наподобие Итонского колледжа, разумеется, огромный.

В зависимости от школы, первые общегосударственные тесты ученики в Англии пишут в возрасте от 7 до 11 лет. Ученикам приходится сдавать экзамен по английскому языку и математике, который называется Scholastic Assessment Test (SAT). Следующий напряженный период при получении образования возникает ближе к окончанию основной школы, т.е. приблизительно в 15-летнем возрасте. Знания школьников приблизительно по десяти дисциплинам оценивают при помощи объемного комплексного теста. Британцы вообще слегка помешаны как на оценивании учеников, так и школ. Занимается этим организация под названием Ofsted (The Office for Standards in Education), которую британские учителя немного побаиваются.

Наравне с другими государствами британцы тоже ломают голову над тем, как соединить в единое целое педагогов, учеников и родителей, дабы не только натаскивать школьников к госэкзаменам, но и предоставить учебным заведениям право самим выбирать методы обучения. В то же время школа должна процветать в условиях жестокой конкуренции, единственным мерилом которой является средний результат учеников по тем самым общегосударственным экзаменам.

Если поставить рядом Эстонию и Англию, то кажется, что по сравнению с островным государством в нашей стране отношение к составлению рейтинга школ совсем даже не жесткое. Видать, соревновательность въелась в коллективное бессознательное британцев намного глубже.

Порядок должен быть!

Одной из болевых точек основной школы при Академии Саутфилд является царящее в ней социальное неравенство. Неимоверно пестрая картина лондонского общества открывалась перед нами на каждом шагу, однако лицезрение оной в самом центре города — в Академии Саутфилд — было по-своему интересным. Помимо описания вида, открывающегося с верхних этажей здания, завуч поведал также о том, как 1200 учеников добираются до школы по утрам. Их путь начинается отнюдь не от дверей невысоких отдельно стоящих домов стоимостью за миллион фунтов, находящихся неподалеку от учебного заведения. Дети приходят как раз оттуда, где возвышаются безликие, серые, высотные панельные дома, многие из которых являются муниципальным социальным жильем.

Управление школой не облегчает и то умопомрачительное обстоятельство, что количество родных языков ее учеников равно шестидесяти. Ярчайшим тому подтверждением стало посещение уроков физкультуры для мальчиков седьмых и восьмых классов, во время которых по просьбе завуча гостям из Эстонии успели себя представить подростки из Болгарии, Эритреи и Ирака. Для обуздания столь разношерстной компании школа установила строгие правила, которые — как подтвердила в том числе и администрация учебного заведения — служат одной цели: только бы не возникли какие-то ”серые зоны”, они же юридически нерегулируемые области, которыми ученики могли бы тотчас же воспользоваться.

Для обеспечения левостороннего движения в школьных коридорах были проведены желтые разделительные полосы. Сотрудники школы могут наблюдать за происходящим на других уроках из коридоров через окна, врезанные во внутренние стены классных помещений. Повсюду развешаны плакаты, напоминающие о трех основных правилах, действующих в школах: ”Не распускай руки и ноги!” (во избежание недоразумений, легко возникающих в мультикультурной среде), ”Следуй всем правилам!”, ”Уважай других!”. Мешающие уроку ученики выпроваживаются из класса и с ними занимаются отдельно. При использовании мобильных телефонов в ненадлежащее время их моментально отбирают. Нарушающих правила принуждают к общественным работам — например, к уборке, — под чьим-либо надзором.

За порядком в школе следит в общей сложности 300 сотрудников, 120 из которых являются учителями. Также в школе работает человек, помогающий родителям быть родителями. Основное средство общения — радиопередатчик. Атмосфера, которая с виду слегка напоминает тюремную, тем не менее, оправдывает цель — дети не в страхе живут, а чувствуют границы дозволенного. В то же время школу нельзя упрекнуть в чопорности или прохладном отношении. В конце концов, в условиях убийственной конкуренции она входит в число лучших учебных заведений страны, поскольку средний балл успеваемости постоянно растет. Не стоит забывать и о том, что денег хватает как на спортивный инвентарь и образцовую лабораторию, так и на содержание бассейна, игровых площадок и приличного стадиона.

Вне всякого сомнения, экскурсия по учебным учреждениям Лондона была крайне любопытна, но, как я и предполагал, рая в них не было. Зато было больше людей и денег, меньше изможденных лиц, чему наличие первых двух факторов, несомненно, способствует. В Университетском колледже Лондона были также озвучены крупнейшие вызовы, которые Англии бросает ближайшее будущее: возрастающее количество учеников (в основном благодаря эмигрантам), нехватка учителей и постепенное сокращение финансирования. Если ограничиться лишь двумя последними факторами, то звучит знакомо, не правда ли?