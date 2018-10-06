Учителю — лайк! Педагогика или попса, преподавать или нравиться?

Как же так получилось, что команда разработчиков eKool захотела вдруг поставить всё с ног на голову, т.е. сделать так, чтобы ученики начали давать оценку учителям, как те справились с преподаванием? Причём вопрос даже не в том, справились они или нет, а в том, нравится учащимся педагог или нет. Разве подобная постановка вопроса, продиктованная философией потребительского поведения, к лицу школьникам и преподавателям? Разве смена ролей между ними разумна? Разве она делает труд учителя более эффективным и мотивирует школьников учиться лучше?

Учителям тоже нужно признание

Лучшее признание моего труда — это когда невыспавшиеся и потому сонные ученики приходят ранним утром на мой уроки, несмотря на усталость, усердно трудятся, а потом уходят от меня в приподнятом расположении духа: пообщаться с одноклассниками удалось, задания выполнены, объяснения учителя выслушены.

Неужели я и вправду должен начать выслуживаться перед школьниками, пытаясь им понравиться, с тем чтобы быть хорошим учителем? Может возникнуть ситуация, когда во имя того, чтобы кому-то понравиться, учитель реорганизует свою работу таким образом, чтобы лайков было максимально много. Будучи учителем, я не работаю ради того, чтобы нравиться школьникам. Такое признание мне не нужно!

В некоем смысле учителя оказались в вынужденном положении. Если в личной жизни человек может выбирать, хочет ли он, к примеру, позволять другим оценивать себя в социальных СМИ, то eKool является официальной средой, которой учителя обязаны пользоваться. Другими словами, у педагога не спрашивают, заинтересован он в оценках со стороны или нет — его просто будут лайкать-дизлайкать и он должен с этим смириться.

Непонятно, зачем приступают к сбору подобных данных? Целью могло бы быть повышение эффективности работы учителя и получение качественной обратной связи. А каким будет качество подобного сбора данных?

Разве ученик, который начнёт оценивать работу учителя при помощи лайков, сумеет остаться объективным? Сумеет ли он дать оценку тому, что у него спрашивают, или он поддастся сиюминутным эмоциям? Я не уверен, что ученик, который даст действиям учителя положительную оценку, сделает это ожидаемым от него образом. Может возникнуть ситуация, при которой лайк будет не поставлен по причине того, что его друг получил за контрольную двойку. Почему так случилось, для ученика совсем не важно — двойка она и есть двойка, это плохо, и потому никаких лайков учителю.

Ученику могут также не понравиться туфли преподавателя или цвет его волос. Если школьник будет оценивать данное учителем задание, то что же он в конечном итоге оценит? То, что он не смог его выполнить, потому что не был готов к уроку, или смысл задания так и остался ему непонятен? Или же третий вариант — ученик не понял учителя, потому что тот плохо преподавал?

Есть ещё та опасность, что ученик просто не удосужится оценить учителя или причины неоценивания будут никак не связаны с реальной ситуацией. Педагог себе этого позволить не сможет. Оценивать придётся всех учеников без исключения. Нельзя будет только рисовать пятёрки тем, кто до них не дотягивает.

Разве предложенная система обратной связи гарантирует то, что ученик останется объективным, что он увидит всю картину в целом, сконцентрируется на сути, не поддастся чужому влиянию или сиюминутному настроению? Можно ли быть уверенным в том, что поставленный лайк будет отражать личную оценку ученика, а не мнение его одноклассника или родителя?

Обратная связь мотивирует учителей

Когда начнётся подсчёт лайков, это можно будет превратить в хороший рабочий инструмент. Для руководства школ откроется возможность выразить признание учителям, понравившимся ученикам. Размер оплаты труда педагогов можно было бы тоже привязать к количеству лайков — хорошо работающие и нравящиеся школьникам преподаватели являются ценными кадрами, которых следует финансово поощрять. Стоит ли учителям прилагать усилия во имя того, чтобы стать популярными, или же они должны сосредоточиться на учебной работе и её качестве?

Должно быть, все читатели уже поняли всю абсурдность вышеописанных вариантов. К чему нам тогда подобным образом собранные данные, если с этой статистикой не сделать ничего путного?

К сожалению, нам всем следует признать, что появление подобной опции в eKool будет оказывать влияние на тысячи учителей и десятки тысяч учеников. Её влияние не стоит недооценивать. У поспешно принятых решений могут быть тяжело предсказуемые или даже совсем непредсказуемые последствия.

Перевёл Жан Прокошин