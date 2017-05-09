09.05.2017, 07:05

Учителя смогут через неделю подавать заявки на современное жилье

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Õpilane tahvli ees 8VK03AUG11A7
Õpilane tahvli ees 8VK03AUG11A7Foto: Vallo Kruuser

Через неделю, 15 мая, начнется прием заявок на предоставление в наем жилья в Доме учителей.

Заявки можно будет подавать в Таллинский департамент городского имущества, причем как в электронном виде с дигитальной подписью, что предпочтительнее, так и письменном виде на бумажном носителе. Форма ходатайства с сегодняшнего дня доступна на сайте.

Там же приводится и вся остальная информация о Доме учителей. Ходатайства могут подавать и те учителя, которые уже поставлены на очередь на получение муниципального жилья как нужные городу специалисты.

В доме будут 40 однокомнатных квартир размерами от 24 до 36,5 кв.м. и 35 — двухкомнатных площадью от 38,7 до 50,7 кв.м. Стоимость аренды — 5,21 евро за квадратный метр площади в месяц. Поскольку, как подчеркнула вице-мэр Таллинна Эха Вырк, речь идет об энергосберегающей постройке, то за однокомнатную квартиру площадью 36,5 кв.м. арендная плата составит 190 евро, к чему надо добавить еще накладные расходы в 35 евро, двухкомнатная квартира в 50 кв.м. обойдется примерно в 310 евро в месяц.

Дом учителей строится в соответствии со второй Таллинской программой строительства муниципального жилья.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии