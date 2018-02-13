Учителя и родители не поддерживают идею об упразднении домашних заданий в школах

Министр образования и науки Майлис Репс высказала мысль о том, что в школах можно было бы упразднить домашние задания. Преподаватели и родители такой подход не одобряют, пишет Eesti Päevaleht.

Учитель Гимназии Густава Адольфа Астрид Рандоя не считает, что домашние задания чересчур напрягают или травмируют детей. ”Я слышала от коллег, что есть родители, жалующиеся на количество домашних заданий, но тут все зависит от способностей ребенка и умения учителя найти равновесие”, — говорит она.

”Учитель не может на уроке руководствоваться темпом медленно обучающихся детей, он должен найти темп, оптимальный для всех. В таком случае волей-неволей что-то приходится учить дома”, — отмечает педагог и добавляет, что, выполняя домашние задания, ребенок учиться саморегуляции и развивает чувство ответственности.

Преподаватель частной школы Audentes Керту Лаанесоо отмечает, что нынешняя учебная программа не позволяет отказаться от домашних заданий. ”Существует очень много предметов, по которым нужно заниматься дополнительно дома. Например, изучая английский язык, несомненно, нужно повторять словарный запас. Домашние задания в нашей школьной системе должны остаться, но учителя могли бы показывать большую гибкость и продуманность действий”.

По словам матери пятерых детей Еэвы Хельме, упразднять домашние задания нельзя, поскольку они учат ребенка работать самостоятельно. ”Но нельзя делать и так, что, если ученики не поняли в школе новую тему или на уроке не успели рассмотреть весь материал, то получают на дом целую кучу неизвестных заданий, которые нужно сделать к следующему дню”, — рассуждает женщина.