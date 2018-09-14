14.09.2018, 10:10

Учителя и фонд призывают: вместо цветов на День учителя лучше сделать пожертвование нуждающимся

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rus.delfi.ee
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foto-91
foto-91Foto: Ester Vaitmaa

НКО ”Тепло Сердец” запускает благотворительную акцию для школ ”Цвети!”, целью который является помощь в обустройстве Центра для детей и взрослых с ограниченными возможностями в Локса. Инициатором благого начинания является Йыхвиская русская основная школа. Школа и НКО приглашают и другие школы присоединяться к доброму делу.

Совсем скоро, 5 октября, состоится День учителя, и НКО предлагает подарить учителю один общий букет от всего класса, а сэкономленные средства перевести в поддержку открывающегося в Локса центра.

Не обязательно покупать готовый букет, вы можете узнать какой любимый цветок именно у вашего учителя и сделать букет сами, просто каждый ученик принесет по одному цветку, объединив которые вы получите красивую композицию.

Акцию уже согласился поддержать известный российский актёр театра и кино, педагог и коуч Виталий Абдулов, который сделает классу, который осуществит самый большой перевод, памятный подарок.

Мы предлагаем завести новую добрую традицию — помогать круглый год. Ведь оказывая помощь, вы делаете вклад не только в центр, но и в наших детей, которые учатся быть толерантными, отзывчивыми и щедрыми на нашем с Вами примере!

Каждый участник акции получит памятный сувенир, а школа благодарственное письмо об участии. Приуроченные к акции фотографии в интернете нужно снабжать хештегом #oitse.

Пожертвование можно сделать от класса одной суммой, либо каждый родитель может переводить средства от себя.

Nordea EE281700017003493898
MTÜ Heategevusfond Südamete Soojus
Пояснение: oitse название школы и класс (например, oitseJohviVenePohikool6A)

Участие в акции — это добровольное решение. Это просто один из возможных способов помочь центру. Очень важно, чтобы решение об участии принимали учителя и родители совместно.

MTÜ Südamete Soojus

Подробнее о нуждах центра:

Для открытия Центру для детей и взрослых с ограниченными возможностями нужна помощь. Сейчас в помещениях заканчивается ремонт, монтируется новая система отопления. И скоро Центр сможет начать принимать первых гостей. Специальное оборудование будет установлено с помощью германских партнеров: кровати, вертикализаторы, подъемники, чтобы детям и взрослым с особыми потребностями было удобно.

Чтобы в Центре гости смогли останавливаться целыми семьями и жить несколько дней или недель для восстановления душевного равновесия, прогулок по заповедному лесу и отдыху от городской суеты, необходимо обставить комнаты.

Для этого необходимо приобрести:

  • Кровати и матрасы (9 шт.), в общей сложности стоимостью 1660 евро
  • Комплекты подушка-одеяло-белье (10 шт.) — 300 евро
  • Шкафы (3 шт.) — 430 евро
  • Тумбочки (9 шт.) — 540 евро
  • Светильники-бра (7 шт.) — 45 евро
  • Кухонный стол со стульями — 500 евро
  • Холодильник — 240 евро
  • Плита — 120 евро
  • Посудомойка -300 евро
  • Посуда, кухонные принадлежности — 500 евро

Итого: 4 635 евро

НКО благодарит за спонсорское участие: Trükikoda Comfortprint, Kuksando Eesti, AS INGRI, Delfi, Молодежные новости Йыхви и Кохтла-Ярве. Вдохновение и дружеские напутствия получены от российского фонда ”Жизнь как чудо”, акция ”Цветы ради Жизни”.

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