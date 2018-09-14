Учителя и фонд призывают: вместо цветов на День учителя лучше сделать пожертвование нуждающимся

Совсем скоро, 5 октября, состоится День учителя, и НКО предлагает подарить учителю один общий букет от всего класса, а сэкономленные средства перевести в поддержку открывающегося в Локса центра.

Не обязательно покупать готовый букет, вы можете узнать какой любимый цветок именно у вашего учителя и сделать букет сами, просто каждый ученик принесет по одному цветку, объединив которые вы получите красивую композицию.

Акцию уже согласился поддержать известный российский актёр театра и кино, педагог и коуч Виталий Абдулов, который сделает классу, который осуществит самый большой перевод, памятный подарок.

Мы предлагаем завести новую добрую традицию — помогать круглый год. Ведь оказывая помощь, вы делаете вклад не только в центр, но и в наших детей, которые учатся быть толерантными, отзывчивыми и щедрыми на нашем с Вами примере!

Каждый участник акции получит памятный сувенир, а школа благодарственное письмо об участии. Приуроченные к акции фотографии в интернете нужно снабжать хештегом #oitse.

Пожертвование можно сделать от класса одной суммой, либо каждый родитель может переводить средства от себя.

Nordea EE281700017003493898

MTÜ Heategevusfond Südamete Soojus

Пояснение: oitse название школы и класс (например, oitseJohviVenePohikool6A)

Участие в акции — это добровольное решение. Это просто один из возможных способов помочь центру. Очень важно, чтобы решение об участии принимали учителя и родители совместно.