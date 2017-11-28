Учителя и директор школы не замечали, как над мальчиком долгие годы издевались другие ученики

Обнародованное недавно исследование PISA вновь дало жителям Эстонии повод для гордости: наши дети лучше всех в Европе справляются с проблемами. Правда, почему-то без внимания был оставлен тот факт, что школьных издевательств у нас по-прежнему слишком много, пишет Eesti Päevaleht.

Издание отмечает, что с насмешкой и издевательствами сталкиваются 20% учеников, что превышает средний по Европе показатель, и за этими цифрами скрываются реальные люди. Так, Фредди Паюметс из Ляэнемаа терпел издевательства на протяжение долгих девяти лет.

Graafik: Toom Tragel

Мальчик рассказывает, что пошел в первый класс с удовольствием и самыми лучшими ожиданиями, однако реальность оказалась суровой. ”Еще до школы я много играл с девочками, и мальчики смотрели на меня косо. Когда я пошел в школу, то на меня тоже стали коситься, смеяться надо мной, задирать, давать клички, шептаться”, — говорит он. Мальчик стал избегать даже посещения туалета, чтобы ненароком с кем-нибудь там не встретиться. Девочки, которым нравилось общаться с Фредди, тоже стали бояться насмешек и сторониться его. Своего пика насмешки достигали в раздевалке перед уроком физкультуры, поэтому и этого предмета мальчик старался избегать. Одноклассники отбирали и ломали его вещи, кидали в него камни и даже били.

Фредди никому не рассказывал о происходящем, так как боялся, что станет еще хуже. Так продолжалось до окончания основной школы, когда он, воспользовавшись возможностью, перешел в другую.

”Нет, не замечали!” — до сих пор разводит руками директор Яанар Сыбер. Фредди подтверждает, что заметить этого директор и не мог. К тому же, издевались над ним в основном, когда никто не видел.

”Такое вербальное издевательство сложно заметить. Легче, когда есть внешние признаки, например, удары. А оскорбления…их же не видишь, — рассуждает Сыбер. — Между мальчиками часто что-то происходит, все эти случаи причислять к школьному насилию не совсем объективно. Мне кажется, что такие ссоры бывают во всех социальных группах. Самоутверждение и борьба за власть встречаются часто, и осмелюсь сказать, что это было ничто иное, как обычная для чувствительного подросткового возраста ситуация”.

”Если что-то осталось незамеченным, мне очень жаль. Я никогда не позволил бы обидеть ни одного ребенка, никогда! Мне жаль”, — говорит директор.

”Я даже не могу представить, кто и в какой степени над ним издевался… Не могу сказать, что его не обижали, но насколько мне известно, среди детей такое случается”, — вторит ему первая классная руководительница Фредди.

По словам исполнительного директора целевого учреждения Kiusamisvaba Kool Трийн Тоомесааре, остававшееся незамеченным со стороны взрослых на протяжение девяти лет школьное издевательство — исключительный случай, но по сути школьное насилие и представляет собой проблему скрытого характера. ”Взрослый, который работает в школе, должен считаться с тем, что издевательства могут оставаться скрытыми и что это не значит, что их нет. Исследования показывают, что на глазах у учителей происходит мало подобных случаев. В большинстве своем дети знают, что учителя не одобряют издевательства, и скрывают это”, — говорит она.

Фредди обнародовал свою историю, чтобы помочь другим оказавшимся в подобной ситуации подросткам. ”Положа руку на сердце, прошу, чтобы вы замечали окружающих вас людей. Если заметите, что кто-то издевается или над кем-то издеваются, то не бойтесь вмешаться или рассказать об этом кому-то из взрослых”, — говорит Фредди, который учится сейчас в Курсессаареском училище на дизайнера и пробует себя в качестве модели.