28.11.2017, 15:10

Учителя и директор школы не замечали, как над мальчиком долгие годы издевались другие ученики

 (40)
Туули Йыэсаар
Туули Йыэсаар
EST
Учителя и директор школы не замечали, как над мальчиком долгие годы издевались другие ученики
Nüüd õpib Freddy Pajumets Kuressaare ametikoolis kujundamist ja on esimesi kordi modellina üles astunud.

Обнародованное недавно исследование PISA вновь дало жителям Эстонии повод для гордости: наши дети лучше всех в Европе справляются с проблемами. Правда, почему-то без внимания был оставлен тот факт, что школьных издевательств у нас по-прежнему слишком много, пишет Eesti Päevaleht.

Издание отмечает, что с насмешкой и издевательствами сталкиваются 20% учеников, что превышает средний по Европе показатель, и за этими цифрами скрываются реальные люди. Так, Фредди Паюметс из Ляэнемаа терпел издевательства на протяжение долгих девяти лет.

Graafik: Toom Tragel

Мальчик рассказывает, что пошел в первый класс с удовольствием и самыми лучшими ожиданиями, однако реальность оказалась суровой. ”Еще до школы я много играл с девочками, и мальчики смотрели на меня косо. Когда я пошел в школу, то на меня тоже стали коситься, смеяться надо мной, задирать, давать клички, шептаться”, — говорит он. Мальчик стал избегать даже посещения туалета, чтобы ненароком с кем-нибудь там не встретиться. Девочки, которым нравилось общаться с Фредди, тоже стали бояться насмешек и сторониться его. Своего пика насмешки достигали в раздевалке перед уроком физкультуры, поэтому и этого предмета мальчик старался избегать. Одноклассники отбирали и ломали его вещи, кидали в него камни и даже били.

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Фредди никому не рассказывал о происходящем, так как боялся, что станет еще хуже. Так продолжалось до окончания основной школы, когда он, воспользовавшись возможностью, перешел в другую.

”Нет, не замечали!” — до сих пор разводит руками директор Яанар Сыбер. Фредди подтверждает, что заметить этого директор и не мог. К тому же, издевались над ним в основном, когда никто не видел.

”Такое вербальное издевательство сложно заметить. Легче, когда есть внешние признаки, например, удары. А оскорбления…их же не видишь, — рассуждает Сыбер. — Между мальчиками часто что-то происходит, все эти случаи причислять к школьному насилию не совсем объективно. Мне кажется, что такие ссоры бывают во всех социальных группах. Самоутверждение и борьба за власть встречаются часто, и осмелюсь сказать, что это было ничто иное, как обычная для чувствительного подросткового возраста ситуация”.

”Если что-то осталось незамеченным, мне очень жаль. Я никогда не позволил бы обидеть ни одного ребенка, никогда! Мне жаль”, — говорит директор.

”Я даже не могу представить, кто и в какой степени над ним издевался… Не могу сказать, что его не обижали, но насколько мне известно, среди детей такое случается”, — вторит ему первая классная руководительница Фредди.

По словам исполнительного директора целевого учреждения Kiusamisvaba Kool Трийн Тоомесааре, остававшееся незамеченным со стороны взрослых на протяжение девяти лет школьное издевательство — исключительный случай, но по сути школьное насилие и представляет собой проблему скрытого характера. ”Взрослый, который работает в школе, должен считаться с тем, что издевательства могут оставаться скрытыми и что это не значит, что их нет. Исследования показывают, что на глазах у учителей происходит мало подобных случаев. В большинстве своем дети знают, что учителя не одобряют издевательства, и скрывают это”, — говорит она.

Фредди обнародовал свою историю, чтобы помочь другим оказавшимся в подобной ситуации подросткам. ”Положа руку на сердце, прошу, чтобы вы замечали окружающих вас людей. Если заметите, что кто-то издевается или над кем-то издеваются, то не бойтесь вмешаться или рассказать об этом кому-то из взрослых”, — говорит Фредди, который учится сейчас в Курсессаареском училище на дизайнера и пробует себя в качестве модели.

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