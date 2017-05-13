Учительница русского в эстонской школе: мой словарь ругательств пополняется каждый день

Delfi продолжает серию историй о россиянах, переехавших в Эстонию на ПМЖ и выучивших государственный язык. Наша новая история — про молодую учительницу русского языка в эстонской сельской школе.

"Меня зовут Татьяна Данило. Мне 27 лет. Живу в Таллинне. Работаю учителем русского языка в эстонской школе. Я переехала в Эстонию в 2009 году из города Волжский (Волгоградская область — прим. ред.). Причиной тому — стечение обстоятельств; в глубине души мне всегда хотелось жить в другой стране. На момент переезда я училась на втором курсе технического университета. Бросив его, я поступила в Тарту. Все это было волнительно, но несложно: в Эстонии у меня была близкая подруга. До переезда я вообще за границей не бывала.

В естественной среде

В первый год жизни тут я только учила эстонский на интенсивных курсах в Тартуском университете. До приезда я им не владела: примерно за полгода скачала в интернете старый советский учебник и выучила личные местоимения. По окончании интенсива мой уровень соответствовал В1 — это было необходимо, чтобы дальше продолжать обучение по специальности на госязыке. А заканчивала я русскую филологию.

Не думаю, что сейчас мое владение языком соответствует уровню B2, но его хватает, чтобы преподавать русский язык в эстонской школе. Я достаточно много говорю с учениками по-эстонски, например, объясняя грамматику или строение предложения. Разумеется, вся документация у нас также на госязыке. Иногда со мной мои коллеги-эстонцы ради разнообразия общаются по-русски, но это редко.

После окончания ”нулевых” курсов я по собственному желанию брала университетские курсы у наших преподавателей. Но легче и продуктивнее всего было развивать свои навыки и умения посредством общения, в естественной среде.

До какого-то момента мне трудно давались некоторые языковые моменты в эстонском, которые для русского — естественны: по-русски "помогать" — кому?, по-эстонски "помогать" — кого?. В русском и эстонском языках местами настолько разная логика, что такие нюансы легче было воспринять в естественной среде, нежели заучивать. Я специально в Тарту поселилась с эстонцами, чтобы с ними общаться и таким образом учить язык — старалась находить новых эстоноязычных знакомых.

” Дети говорят на ”каком-то своем” языке

Тем не менее, даже сейчас я испытываю некоторые сложности. Например, когда мои дети ругаются. Я — учитель, я должна в какой-то момент их остановить и сказать, мол, так нельзя. А я не знаю этих ругательств на эстонском! И поэтому мне в какой-то момент пришлось начать их учить. Мой словарь ругательств пополняется каждый день, и коллеги помогают в этом, отвечая на вопросы о некоторых значениях ругательств. Это — та сфера, с которой у меня не было возможности столкнуться ни в академической среде, ни со знакомыми.

Порой возникают сложности с пониманием детской речи: они говорят на ”каком-то своем” языке. Это смесь эстонского и английского.

Бывает и так, что мне с детьми проще говорить по-английски: и им полезнее воспринимать информацию на третьем языке, и это просто веселее иногда бывает — дети не успевают переключаться.

Меня хорошо принимают в коллективе, отчужденности я не чувствую, скорее, я для коллег как диковинка: я не местная русская. Коллегам некоторые вещи кажутся необычными, например, что я вообще сюда приехала, что я в принципе говорю на эстонском языке. И они считают мой уровень очень высоким, хотя мой уровень знания эстонского не самый высокий в моем окружении.

Говоря по-эстонски, я позволяю своим ученикам себя исправлять: так и они начинают следить за собственной речью.

Про ценности и стереотипы

Лично я никогда не встречалась в Эстонии с дискриминацией. Я наблюдала ее порой, например, в прессе, в комментариях, но лично меня это не касалось, или я ее просто не замечала. Вообще, мне часто задают вопрос, сталкивалась ли я с дискриминацией в Эстонии, и я всегда отвечаю честно: нет! Все зависит от человека, от его угла зрения.

Что мне нравится в Эстонии? Тут — спокойно. Тут, по сравнению с Россией, ты редко попадаешь в неожиданные ситуации. Пожив здесь, я поняла, что Эстония — это страна, где не страшно заводить семью. Мне не страшно рожать детей. Тут особо нет коррупции. И это сейчас не камень в огород России. Также мне очень нравится природа Эстонии: тут зелено и чисто. Для меня как для человека, приехавшего с юга России, где совсем другой климат, тут — идеальная погода. Это страшно, когда с мая по сентябрь на улице +45 — люди живут перебежками или под кондиционерами. А еще в Эстонии легче ”пробиться”, что сделать затруднительно в Москве или Питере.

” Есть стереотип, что ”жить не в России — это круто"

Из минусов жизни в Эстонии — длинные очереди к врачам. В России немного другая система: тебя примут быстрее, но перед кабинетом придется долго сидеть. Хотя сейчас там появляется больше удобств и возможностей.

А еще мне в Эстонии не нравятся негативные люди, которые кричат, как им плохо жить. В любой стране можно жить и ныть. В принципе, из негативного это все.

Вообще, в России существует или существовал такой стереотип, что ”жить не в России — это круто. Неважно где”. И когда я приехала в Эстонию, у меня этот стереотип исчез, потому что абсолютно везде есть свои минусы и свои плюсы. В этом смысле у меня появится более трезвый взгляд на вещи. Каждый человек должен понять, что для него важнее и какие ценности ему ближе.

Как выучить эстонский? Идти в куда-нибудь и знакомиться! Сейчас столько много различных языковых кафе. А если серьезно, то пытаться везде услышать знакомые слова, не бояться выходить на контакт, быть активным".