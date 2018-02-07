07.02.2018, 20:37

Учительница на уроке биологии пропагандировала отказ от вакцинации

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rus.delfi.ee
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Учительница на уроке биологии пропагандировала отказ от вакцинации
Kui lapsevanem vajab lisainfot vaktsineerimise või vaktsiinide kohta, siis ta pöördub küsimustega kooli tervishoiutöötaja või oma perearsti poole.Foto: Shutetrstok

Учитель школы Ракке Марилийз Ньюсом на уроке биологии рассказывала ученикам о негативных последствиях вакцинации, пишет Eesti Päevaleht.

Сама Ньюсом является противницей вакцинации, но в учебнике биологии для девятого класса отмечено, что отказываться от прививок безответственно. Женщина написала в Facebook о том, что рассказала детям об опасности вакцинации, показав фильм ”Тихая эпидемия” и зачитала ”удивительные факты о том, как, несмотря на вакцинацию, эпидемии предотвратить не удавалось и люди дохли как мухи”.

Информация об инциденте дошла до Министерства социальных дел, которое направило в школу докладную записку. Департамент здоровья отметил, что учитель должен исходить из учебного плана и в ходе обучения реальным предметам не может руководствоваться своим личным мнением и научно неподтвержденным материалами.

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Советник по связям с общественностью департамента Иирис Салури отметила, что решение о вакцинации своего ребенка принимает только родитель: ”Если родителю нужна дополнительная информация относительно вакцинации или вакцин, то он обращается с вопросами к медработнику школы или своему семейному врачу”.

Инцидент поставил школу в сложное положение, так как в маленьких уездах учителей найти сложно. Примечательно, что у Ньюсом нет биологического образования и она — учитель изобразительного искусства. По словам директора школы Ингмара Матто, учитель написала объяснительную и обещала больше не распространять в школе свои личные убеждения. ”Она обещала, что не будет говорить с учениками на эту тему”, — заверил директор.

К моменту выхода статьи ответов от самой учительницы в редакцию не поступило. По данным издания, данная школа — не единственная, где учителя пытаются пропагандировать отказ от вакцинации.

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