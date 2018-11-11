11.11.2018, 15:15

Учителей призывают чаще использовать в своей работе различные медиаформаты


rus.delfi.ee
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Учителей призывают чаще использовать в своей работе различные медиаформаты
Foto on illustratiivne.Foto: Anni Õnneleid

10 и 11 января в Таллиннском университете и Эстонском музее кино пройдёт конференция для учителей под названием ”Кино и масс-медиа в учебной работе — выйди за рамки!”, цель которой — научить педагогов использовать в своей работе средства массовой информации и содействовать таким образом повышению медиаграмотности их учеников.

Руководитель проектов Таллиннского университета Эле Ардер пишет в ”Учительской газете”, что в современном мире, в котором СМИ играют очень важную роль, уже недостаточно одной только демонстрации ученикам кнопки, при помощи которой можно получить доступ к тем самым средствам массовой информации. ”Медиа — впрочем, как и другими жизненно важными вещами, — необходимо научиться пользоваться”, — уверена она.

В ходе недавно проведённого в Латвии исследования выяснилось, что почти 75% школьников в возрасте от 9 до 16 лет практически живёт в Ютубе. Таким образом, считает Ардер, играть надо на их же поле, поскольку в Ютубе можно преподать что угодно — от музыки до истории. По сути своей этот ресурс является универсальным, надпредметным. Именно его учителя и будут использовать в своей работе.

Эле Ардер сообщает, что педагог Кристо Сийг продемонстрирует на конференции несколько весёлых видеоклипов на исторические темы, популярность которых на Ютубе только растёт. Музыкант и преподаватель Аво Ульвик расскажет о том, как комбинировать изображения с музыкой. Кинорежиссёр и журналист Ильмар Рааг приглашает учителей заглянуть в его мастерскую по распознаванию фактов. Педагоги попробуют также создать учебные материалы при помощи мобильного телефона, сделать мультфильм или заглянуть в мастерскую виртуальной реальности.

Прежде всего, учителям хотят предложить возможность научиться чему-то очень практичному и портативному — тому, что можно будет взять с собой хоть на завтрашний урок. Материалы сподручные и легкодоступные, трансформируемые под уклон школы или рабочую обстановку. Методы подходят любой возрастной группе, а польза от них будет учителям любых предметов.

Второй акцент сделан на том, чтобы дать учителям нечто большее, чем просто материалы. Это, в первую очередь, отношение, готовность применять в процессе обучения такие современные навыки, как критическое мышление, рефлексия, креативность, командная работа и интердисциплинарная грамотность. Всему этому проще всего научить с помощью движущихся картинок.

Следующая важная тема — это умение использовать уже имеющийся багаж знаний. В архивах имеются аудиовизуальные материалы за последние сто лет. К тому же, их становится с каждым днём всё больше. Кадры кинохроники, фильмы и видеозаписи — всё это должно сделать интереснее как процесс обучения, так и учёбы.

Создатель базы данных эстонских фильмов Хаги Шейн пригласит учителей в свою мастерскую для совместной подготовки учебного материала под названием ”150 лет празднику песни”. Несколько мастерских будет посвящено фильмам, а именно совместному их обсуждению и поиску идей для использования кинополотен при изучении этики. Вниманию участников конференции будут предложены в т.ч. учебные материалы, составленные во время съёмок художественного фильма ”Правда и справедливость”.

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