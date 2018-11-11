Учителей призывают чаще использовать в своей работе различные медиаформаты

Эле Ардер сообщает, что педагог Кристо Сийг продемонстрирует на конференции несколько весёлых видеоклипов на исторические темы, популярность которых на Ютубе только растёт. Музыкант и преподаватель Аво Ульвик расскажет о том, как комбинировать изображения с музыкой. Кинорежиссёр и журналист Ильмар Рааг приглашает учителей заглянуть в его мастерскую по распознаванию фактов. Педагоги попробуют также создать учебные материалы при помощи мобильного телефона, сделать мультфильм или заглянуть в мастерскую виртуальной реальности.

Прежде всего, учителям хотят предложить возможность научиться чему-то очень практичному и портативному — тому, что можно будет взять с собой хоть на завтрашний урок. Материалы сподручные и легкодоступные, трансформируемые под уклон школы или рабочую обстановку. Методы подходят любой возрастной группе, а польза от них будет учителям любых предметов.

Второй акцент сделан на том, чтобы дать учителям нечто большее, чем просто материалы. Это, в первую очередь, отношение, готовность применять в процессе обучения такие современные навыки, как критическое мышление, рефлексия, креативность, командная работа и интердисциплинарная грамотность. Всему этому проще всего научить с помощью движущихся картинок.

Следующая важная тема — это умение использовать уже имеющийся багаж знаний. В архивах имеются аудиовизуальные материалы за последние сто лет. К тому же, их становится с каждым днём всё больше. Кадры кинохроники, фильмы и видеозаписи — всё это должно сделать интереснее как процесс обучения, так и учёбы.

Создатель базы данных эстонских фильмов Хаги Шейн пригласит учителей в свою мастерскую для совместной подготовки учебного материала под названием ”150 лет празднику песни”. Несколько мастерских будет посвящено фильмам, а именно совместному их обсуждению и поиску идей для использования кинополотен при изучении этики. Вниманию участников конференции будут предложены в т.ч. учебные материалы, составленные во время съёмок художественного фильма ”Правда и справедливость”.