30.08.2017, 18:45

Учителей не хватает. Кого накануне 1 сентября ищут русские школы?


Эллина Качан
Эллина Качан
EST
Учителей не хватает. Кого накануне 1 сентября ищут русские школы?
Foto: Panther Media, Scanpix

Новый учебный год начнется уже меньше, чем через два дня, но далеко не все школы Эстонии имеют полный штат преподавателей. Сейчас на страницах учебных заведений довольно много вакансий, в том числе ищут педагогов и русские школы.

Перед началом очередного учебного года директора некоторые школ оказались в затруднительном положении: ученики возвращаются с летних каникул, а преподавать им — некому. На страничке ”вакансии” в ”Учительской газете” до сих пор ищут специалистов для заполнения 165 свободных рабочих мест. Часть объявлений, однако, уже устарела, поэтому, по всей видимости, число вакансий в реальности меньше. Но и этого достаточно, чтобы иметь представление о проблемных областях. В основном не хватает преподавателей начальных классов, учителей английского языка, а также эстонского и литературы, пишет Eesti Päevaleht.

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Delfi посмотрел, кого до начала учебного года еще не нашли школы с русским языком обучения. Так, на сайте столичной Русской гимназии Хааберсти значится, что она ищет учителя труда и технологии для мальчиков, учителя физической культуры, руководителя по интересам и педагога языкового погружения. Требования к кандидатам: высшее образование по специальности, знание эстонского языка на C1, опыт работы не менее двух лет.

У Таллиннского Линнамяэского русского лицея открыты вакансии учителя эстонского языка, физической культуры, математики и педагога начальных классов. Также школе необходим руководитель по интересам и специальный педагог. (Требования к кандидату схожие.)

Таллиннская Паэская гимназия примет на работу учителей начальных классов, эстонского и английского языков. Необходимо иметь соответствующую квалификацию, а также владеть государственным языком на уровне С1. Учителю английского достаточно будет иметь и B2.

Частные школы с русским языком обучения либо полностью укомплектовали штат, либо просто не указывают о вакансиях на своих сайтах.

Нарвскому языковому лицею требуется учитель физической культуры на половину ставки. Преподавание ведется на русском и эстонском языках, у кандидата должен быть опыт работы в большой школе в классах с большим числом учащихся и знание эстонского на уровень C1.

Нарвская школа Паю ищут логопеда на полную ставку.

Нарвская Пяхклимяэская гимназия ищет сейчас — судя по информации на официальной странице — учителя истории для гимназической ступени, который преподавал бы на эстонском.

На сайте Тартуского русского лицея можно найти майское объявление о вакансии педагога по музыке.

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