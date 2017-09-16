Учитель: проблемы с эстонским языком возникают даже у тех, для кого он родной

Учительница Козеской гимназии объясняет на страницах ”Учительской газеты”, по какой причине проблемы с эстонским языком возникают даже у тех, для кого он родной.

Я — мать троих детей. Работаю в школе учительницей. Часто ловлю себя на мысли, что не владею родным эстонским. Закончила, по современным меркам, элитную школу. У меня была очень строгая учительница эстонского языка. В классе всегда царила стерильная тишина, и поболтать с соседом по парте было весьма рискованно. Неверные ответы учеников были причиной ехидных комментариев со стороны преподавателя, что создавало атмосферу напряжения в классе. Я чувствовала, что постепенно замыкаюсь. Написание сочинений и изложений раз от разу становилось всё мучительнее.

Помню, как во время написания сочинения учительница наматывала круги по классу, пытаясь незаметно прочитать фрагменты уже написанных текстов. Я стеснялась и не хотела показывать ей свою половинчатую работу, поскольку не раз становилась объектом нелицеприятных шпилек в свой адрес. Прикрыла сочинение рукой, чтобы учительница не смогла его прочитать. Она заметила это и, проходя мимо, ухмыльнулась.

С каждым уроком я получала всё меньше четвёрок и пятёрок. Тройка стала моей основной оценкой. Через какое-то время я осознала, что не владею родным языком. Время от времени приходилось напрягаться во имя оценки повыше, и тогда мне ставили три с плюсом. Я ”забила” на это и свыклась с мыслью об убогости своего эстонского. Родителей, которые могли бы помочь мне решить эту проблему, рядом не оказалось. Так среднюю школу и закончила.

При выборе профессии руководствовалась, конечно же, знаниями, доставшимися в наследство от школы. Так и стала учительницей истории, обществоведения и трудов для девочек.

Время шло, я вышла замуж. Вскоре родила троих детей — самых дорогих для меня людей. Спустя годы они тоже пошли в школу. Как когда-то мне, так теперь и им приходилось справляться с написанием сочинений. Помню, как учила их выражать свои мысли. Пыталась объяснять и приводить примеры, которые помогли бы им написать сочинения длиною более чем в три строчки. И тогда мне открылась истина: ”Лайне, ты ведь владеешь эстонским!”. Всё это придало сил двигаться дальше. Я стала писать речи, рассказы для детей и статьи для журналов.

Поразмышляв позднее над происходившем в классе, я поняла, что страх был средством, при помощи которого учительница достигала своих целей. Убеждение, рассуждения и пояснения дают результаты по прошествии долгого времени. Этим методам могут сопутствовать шум-гам со стороны парней на переменах и девичьи капризы на уроках, однако со временем весь этот негатив сходит на нет. Положа руку на сердце, могу сказать, что не видела ни одного взрослого человека или родителя, который просто бы носился по зданию школы.

Страх может обернуться непоправимыми последствиями. Он сковывает врождённые таланты, не позволяя им проявиться. Особенно тяжело детям, рядом с которыми не оказывается людей, способных их поддержать. Иногда исправить ситуацию помогает новое окружение и новые отношения.

Загорая одним ясным летним днём, я стала читать отложенное ранее приложение к газете Arter от 11 марта 2017 года и нашла в нём интервью с учёным-педагогом Кристи Винтер. Та писала: ”Поскольку процесс обучения больше всего тормозят страх и стресс, то ученикам никогда нельзя угрожать оценками и экзаменами. Наоборот, учитель мог бы вдохновлять, а также рассеивать страхи”.

Чтобы в нашем обществе было меньше ”сбитых лётчиков”, у учителей должен быть хоть какой-то бонус или мотивация заниматься этой нелёгкой работой. Я отношусь к каждому преподавателю с почтением, поскольку знаю цену их труду.

Напоследок процитирую доктора наук Монику Сакк, которая в своей диссертации под названием ”Как ученики, родители и учителя оценивают способность школьников управляться самим” пишет: ”Адаптироваться способны те учащиеся, которые относятся к учёбе и школе положительно, поскольку они увереннее в себе, эмоционально стабильнее, а также умеют лучше использовать имеющиеся ресурсы. И наоборот, чем больше ученик чувствует опасность, чем чаще он сталкивается в школе с угрозами и испытывает страх, тем больше вероятность использования им неконструктивных стратегий выживания. Другими словами, чем конструктивнее обычно используемые стратегии выживания ученика, тем выше его успеваемость и оптимизм в отношении будущего, что, в свою очередь, приводит к стремительному взлёту по спирали развития”.

В начале нового учебного года желаю всем ученикам и учителям тёплых отношений и приятной учебной среды.