Учитель года: Делом года в области образования стали технологические и дизайнерские хакатоны

На гала-мероприятии ”Учитель года” титул ”дело года в области образования” получили Алво Ааблоо, Ренеэ Пуусепп, Мартин Мелиорански, Индрек Ребане и Ану Пийрисильд — организаторы технологических и дизайнерских хакатонов "Garage48 Hardware & Arts”, сообщает пресс-служба Министерства образования.

Совместно с целевым учреждением Garage48, Тартуский университет и Эстонская художественная академия уже в течение четырех лет успешно организуют хакатоны по развитию физических прототипов. На мероприятиях, которые длятся по 48 часов, ежегодно разрабатывают прототипы для нескольких десятков идей или находят решения для повседневных проблем.

Воспитателем года стала Марика Мокс из таллиннского детского сада ”Ряннаку”. Марика — вдохновляет, она всей душой предана делу образования и несет культуру. Она уверена в том, что музыкальность присуща каждому человеку и каждый по-своему талантлив. Каждый ребенок может быть солистом, художником, композитором и танцовщиком. Марика умеет четко выражать свои мысли, она — приятный, жизнерадостный и уравновешенный учитель.

Классным руководителем года стала Хилле-Маде Варуль из Валгаской гимназии. То, как она руководит классом, может служить отличным примером тому, как объединить две национальные группы, сплотить учащихся из разных общин и направить их усилия на достижение общей цели. Хилле-Маде Варуль — учитель, которую ученики не забывают, даже если после выпуска прошло несколько десятилетий. Она — человек заботливый, дружелюбный, профессионал своего дела, спокойная, примерная и мотивирующая.

Учителем начальных классов года стала Сирле Персидски из Тартуской школы Кивилинна. Она — человек энергичный, творческий и открытый к инновациям. Когда учебный день проходит под руководством Сирле — ученики не всегда могут сказать, на каком именно уроке они находятся, потому что она умеет мастерски сочетать занятия — на природоведении дети поют, на уроках физкультуры — учат эстонский язык или математику. Она умеет заинтересовать детей темой, увлечь рассказом и подбодрить учеников так, чтобы дети не боялись высказать свое мнение.

Учителем-предметником года в основной школе стал учитель Таллиннской гимназии Кристийне Лаури Вилиберт. Самым большим его достижением можно считать основание школьного технологического центра — благодаря его стараниям робототехника стала визитной карточкой школы. Идеи Лаури находят живой отклик среди учеников, он помогает им открывать мир и познавать вкус успеха. Темы, которые они проходят на уроках по технологии, часто подкрепляются практикой — ученики претворяют в жизнь собственные изобретения, будь то электронная собачья будка или самодельная электрогитара.

Учителем года в гимназии стал Александр Кирпу из тартуской Таммеской гимназии. В этом году в собственной школе Александр был выбран ”учителем Лауром”, в обновленной школе у него получилось сделать преподавание химии более увлекательным. Александр учит не только тому, что написано в учебнике — он придумывает, как изучать химию при помощи викторин-кахут, собирать данные электронным путем, или, после того, как тест будет пройден посредством LearningApps, дает интересные подсказки для того, чтобы лучше понять предмет. Многие ученики постигают ”сложную химию” и в учебных поездках.

Титулом учителя года среди преподавателей профессональных училищ стала Мерилле Хоммик из Тартуской художественной школы. Мерилле — харизматичный учитель, она находит разные способы, как сделать так, чтобы изучение дизайна и художественных специальностей складывалось в цельную картину мира и учащиеся стали культурными людьми. Мерилле сумела удачно совместить историю искусства и 3D-моделирование, что позволило сделать изучение истории искусства в разы более привлекательным и интересным занятием для учащихся. Мерилле всегда поддерживает диалог с учащимися, умеет их вдохновлять и проводить параллели между повседневностью и произведениями искусства и проявлениями культуры.

Преподавателем года стал Майдо Мерисалу из Тартуского университета. Майдо — молодой преподаватель, который помимо обучения студентов занимается и популяризацией науки. Его излюбленным профессиональным приемом стало использование учебных видео о науке, которые особенно хвалят те, кто интересуется космосом. Майдо и его подопечные разрабатывают защиту от коррозии, которую планируется испытать в космосе на спутнике ESTCube-2. Эта защита — единственная и первая в своем роде. Майдо Мерисалу снискал уважение и доверие студентов.

Наставником года была названа Сайма Телль из основной школы Кеэни. Сайма — заботливая, искренняя, обладает нестандартным мышлением и всегда готова к сотрудничеству. Она помогает молодым людям обрести себя и ее преданность своему делу помогла многим молодым ребятам научиться принимать взвешенные решения. Когда она замечает интерес ученика к какой-то области, она всегда старается найти возможность помочь воплотить мечту в жизнь.

Руководителем года стала Лии Яаирус из тапаского детского сада ”Викеркаар”. Под руководством Лии тапаский детский сад присоединился к пилотному проекту по модели двустороннего языкового погружения. Такой подход — нововведение как в регионе, так и в дошкольном образовании в целом, он поможет созданию сплоченного и более толерантного общества. Лии передает ценности эстонского языка и национальной культуры детям других культур, коллегам и семьям.

Титулом друга образования года был награжден Март Ноорма из Тартуского университета. Март известен как основатель и руководитель программы эстонского студенческого спутника и судья на телепередаче „Rakett 69ˮ. Он со страстью говорит о том, что в образовании нужно уделять большее внимание обучению, нацеленному на решение проблем. Март прекрасно умеет мыслить широко, и при этом заставляет людей поверить в то, что все возможно.

Учащимися года стали ученики гимназии имени Хуго Треффнера Сандра Выысасте, Йоонатан Орас, Крис-Робин Сирге и Кевин Рейсенбук, чья ученическая фирма Festera в этом году в Брюсселе была объявлена лучшей в Европе среди ученических фирм. Учащимсия года стали и студентка Тартуского профессионального училища Лийна Суур, прекрасно выступившая на соревнованиях по ресторанному обслуживанию и Йоонас Юрген Кисель, учащийся Ваналиннаской образовательной коллегии, получивший серебряную медаль на международной олимпиаде по лингвистика в Ирландии.

Руководителем года стала Эда Пяэска из Таллиннской музыкальной средней школы.

Гала-мероприятие ”Учитель года” проводится с целью выделить тех, кто работает в сфере образования и тех, кто оказывает ему поддержку, кто вносит свой вклад в благополучие подрастающего поколения и чья работа служит примером другим.