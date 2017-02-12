Ученый-педагог: излишняя или незаслуженная похвала портит учеников

Похвала имеет изнаночную сторону, утверждается в новейших исследованиях. Если детям без конца повторять, что они особенные, то это их испортит. ”Это нейробиологический факт”, — подтверждают авторы бестселлера ”Мифы воспитания” По Бронсон и Эшли Мэрримен, которых в своей статье в "Учительской газете" упоминает эстонский ученый-педагог Майе Туулик.

В 1969 году много шума в мире понаделала статья доктора Натаниэль Бранден ”Психология самоуважения”. Она положила начало движению, основной догмой которого стало стремление повысить самооценку детей любым способом. Все, что самооценку понижало, объявлялось табуированным. Так, например, в американском штате Массачусетс были даже такие школы, в которых на уроках физкультуры прыгать со скакалкой учились без самой скакалки, чтобы никто не споткнулся и не опозорился из-за падения. Соревнования и конкурсы были нежелательны, тренеры по футболу не считали голы и раздавали призы всем. Учителя не пользовались красной пастой, а критику заменяли незаслуженным признанием.

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В течение последующих 30 лет было опубликовано более 15 тысяч статей на эту тему, но их дальнейший анализ выявил применение сугубо научного подхода лишь в 200 из них. Выяснилось, что высокая самооценка не оказывает влияния ни на школьные оценки, ни на дальнейшую карьеру. Также не было подтверждено утверждение, будто люди с низкой самооценкой компенсируют ее агрессивностью. Как раз напротив, крайне агрессивные люди были наилучшего о себе мнения, что ясно подтвердили проведенные среди детей исследования.

Профессор психологии Нью-Йоркского университета Джудит Брукс пришла в своих исследованиях к выводу, что незаслуженная похвала гибельна для отстающих учеников. Комплиментарный учитель невольно транслирует им сигнал о том, что они приблизились к порогу своих возможностей, в то время как критично настроенный преподаватель дает понять, что учащиеся могут в будущем повысить свой результат. ”Когда дети слышат незаслуженную с их точки зрения похвалу, то в дальнейшем они будут недооценивать не только неискреннее, но и искреннее одобрение”, — утверждает Брукс, добавляя при этом, что излишнее одобрение искажает мотивацию учеников — те начинают делать что-либо исключительно ради похвалы и не испытывают при этом чувство удовлетворения от проделанной работы.

Также исследования показали, что испытуемые с высоким уровнем интеллекта шли всегда по пути наименьшего сопротивления, стараясь таким образом избегать риска попадания в неловкую ситуацию. Похвала делала интеллигентных детей более уязвимыми.