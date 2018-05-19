19.05.2018, 15:20

Ученый — о возможности соседства под одной крышей языков "аборигенов" и "понаехавших"

 (8)
rus.delfi.ee
EST
VENE KEEL
фото иллюстративноеFoto: Priit Simson

Доктор наук и лектор Нарвского колледжа Тартуского университета Юлле Сяэлик утверждает на страницах ”Учительской газеты”, что будущее, скорее всего, не за моноязычными и -культурными школами. Автор статьи-мнения своими глазами видела, как в зарубежных общеобразовательных учреждениях сосуществование различных культур и языков воспринимается не как потенциальная угроза, а как обогащающая ценность и развивающая возможность.


Местные самоуправления находятся в затруднительном положении — количество учащихся сокращается, а содержание больших и роскошных школьных зданий становится всё накладнее. Чем меньше школьников, тем меньше поступлений в виде подушного налога.

Проблему пытаются решить при помощи слияния школ. А что, если до сих пор в одних школах языком обучения был эстонский, а в других — русский? На протяжении десятилетий в эстонских школах использовали только один язык обучения. А если обучать детей на двух языках, да так, чтобы каждый ребёнок мог обращаться к учителям на своём родном?

Школьную систему, строго придерживающуюся принципа моноязычия, можно назвать сегрегационной, т.е. разделяющей или обособляющей. По мнению поборников национализма, это единственная возможность защитить свой язык и культуру. Неужели школьникам и вправду невозможно учиться в одном здании на нескольких языках? К решениям, содействующим объединению, в Эстонии почему-то относятся отрицательно.

Есть страны, в которых ради защиты собственного языка иммигрантов очень быстро заставляют вливаться в общество именно с помощью монополии языка обучения. Например, дети прибывающих в Финляндию переселенцев к концу первого года пребывания в стране овладевают финским на уровне А2, идя потом учиться дальше в школы с финским языком обучения.

ТОП

Латвия тоже взяла курс на полный перевод школ на латышский язык обучения, однако тревожные нотки доносятся как из самой Латвии, так и из соседствующей с ней России, причём в обеих странах подобное решение считают дискриминационным. По утверждению протестующих, доступность общего образования на родном языке является элементарным правом любого человека. В Финляндии всё не так, но из-за этого там не вспыхивают восстания и не организовываются антигосударственные акции.

В русскоязычных гимназиях по всей Эстонии обучение частично происходит на эстонском языке. Это стало компромиссным решением, до сих пор вызывающем напряжённость, поскольку выпускники таких школ демонстрируют при поступлении в вузы эстонский весьма сомнительного уровня. Быть может, настала пора найти какое-то иное решение?

Итальянский, немецкий, английский и латинский — учить параллельно или по отдельности?

На севере Италии официально используют следующие языки: итальянский, немецкий и ладинский (не путать с латынью!). Школы в том регионе строго придерживаются принципа обучения на одном языке, два же других языка изучаются как иностранные. Английский, конечно же, учат тоже.

От этих учебных заведений отличается одна начальная школа в Брессаноне, в которой урок природоведения для всех детей провели на немецком вне зависимости от их родного языка.

Следующий урок был уже на итальянском. В этой школе ребёнок может разговаривать на своём родном языке, однако учителя ведут уроки каждый на своём языке обучения.
Мне удалось побывать в школе, находящейся в том же регионе Италии, — в городе Больцано. Используемые в ней принципы работы помогли бы решить некоторые проблемы школ и в нашей стране. Независимо от происхождения учеников, их родного языка или предыдущего опыта учёбы в школе (читай: его отсутствия), все учащиеся в течение всего учебного года работают во имя одной замечательной идеи — подготовки к большому весеннему концертному представлению. Что, кажется странным? Мол, что это за учебная деятельность такая?

На самом деле, в этой школе в Больцано учатся очень даже много. В ней и помощь в учёбе оказывают, и языки изучают, а также дают всё необходимое для общей образованности. Основой функционирования этой школы является вера в то, что у каждого ребёнка есть какой-то потенциал и интерес к чему-то, причём не зависящие напрямую от его родного языка или академических способностей. В начале учебного года на занятиях по интересам дети могут попробовать себя в разных областях: в пении, танцах, акробатике, игре на музыкальных инструментах. Занятия могут проходить на итальянском, немецком или английском языке. Позднее ребёнок сам решит, чем ему в дальнейшем заниматься и какой вклад он внесёт в весеннюю постановку. Помимо разучивания песен-танцев-трюков дети сами шьют костюмы, рисуют плакаты, настраивают звук, выставляют свет и играют на музыкальных инструментах.

В больцаноской школе верят, что танцы, музыка и искусство воспринимаются всеми универсально, и потому прибывающие из горячих точек беженцы с травмированной психикой смогут познать чувство успеха — поначалу ведь можно обходиться и минимальным словарным запасом. Языковые навыки развиваются в ходе какой-то деятельности. Занятия по интересам стоят в расписании как обычные уроки. С одной стороны, подобная система позволяет занять в школе всех детей. В то же время результатом совместных усилий родителей, школы и всего региона становится весенний концерт. Энергия, энтузиазм и задор, которые источали хор и дети любого возраста с различным жизненным багажом, были потрясающими.

Немецкий и французский языки. Трансграничное сотрудничество

В немецком городе Фрайбург-им-Брайсгау, расположенном недалеко от границы с Францией, есть двуязычная школа. Помимо учебного направления учащиеся и их родители могут выбирать в ней желаемые предметы, интенсивность их изучения, а также язык обучения.

Например, можно выбрать обычное и углублённое изучение математики, историю можно один год изучать на немецком, а в следующем — на французском языке и т.д. При этом действует правило, что язык обучения должен быть родным для преподавателя. Это исключает использование неправильных или упрощённых лингвистических конструкций. Школа очень популярна как во франко-, так и в немецкоязычных семьях, поскольку многие родители заинтересованы в том, чтобы их дети были многоязычны и успешны. Они верят в то, что это сделает их более пробивными.

Мне удалось побывать на уроке музыки, проводимом на французском языке. Дети из немецко- и франкоязычных семей занимались вместе. Общаясь друг с другом, один задавал вопросы на французском, другой отвечал на немецком, а потом наоборот. Учительница говорила преимущественно на французском языке, делая некоторые пояснения на немецком, но повторяя их потом и на французском. По словам педагога, для неё и её учеников лавирование между двумя языками вообще не проблема.

Быть может, и в Эстонии страх потерять свою идентичность и вымереть как народ должен смениться размышлениями о будущем детей и развитием у них ещё в школьные годы навыка выживать в многоязычной среде?

Эстонский, русский и английский языки. Что дальше?

В столичной Открытой школе, начавшей свою работу осенью 2017 года и ставшей очень популярной, дети учатся на эстонском, русском и английском языках. Следовательно, и в Эстонии можно в одной школе параллельно использовать несколько языков. Выяснилось, что различные виды языкового погружения оказывают благотворное влияние как на лингвистические способности детей, так и на их умение социализироваться с непохожими на них людьми. Также выяснилось, что пребывание среди непохожих на тебя людей может как раз таки усилить национальную идентичность.

Результаты исследования, проведённого в 2014-2015 гг., свидетельствуют о поддержке большинством русскоязычных жителей Эстонии и большей части эстонцев той точки зрения, что учащиеся, родным языком которых является русский или эстонский, могли бы учиться вместе в школах с эстонским языком обучения, в которых обучение на русском было бы одним из выбираемых направлений. Нам пора выбрать, продолжить ли заниматься самообороной и бояться вымирания, или начать совместное обучение и воспитание. Не исключено, что снизить градус напряжённости помогло бы и то, если учебная программа давала бы возможность выбирать в качестве языка обучения английский — язык более нейтральный, но в то же время очень нужный. Это расширило бы выбор языков обучения и повысило бы гибкость подхода.

Если принимать решения, касающиеся будущего, исходя из опыта прошлого или только обстоятельств настоящего времени, то я осмелюсь усомниться в успешности Эстонии. Бездумное копирование любых иностранных новшеств мне тоже не по душе, но пытаться выбраться из застоявшегося болота или подглядывать в щёлку забора за происходящим на ”главной улице” всё-таки надо. Я своими глазами видела, что одновременно несколько языков под одной крышей — это реальность. Какое же решение было бы наилучшим для Эстонии? Хочется надеяться, что время покажет, а исследования и компетентные люди, принимающие решения, внесут ясность в этот вопрос.

Боюсь показаться слишком оптимистичной. Иногда так и подмывает спросить, в Эстонии хоть какие-либо перемены вообще можно осуществить мирным путём в ходе переговоров? Возможно ли найти решение, одинаково понятное и приемлемое для всех?
Понятно, что перемены приводят к тревожности и неуверенности в себе, но жизнь и обстоятельства — они и есть переменчивы, а сопутствующие им преобразования неизбежны. Быть может, настала пора сообща подумать над сутью перемен, а также попытаться их совместно спланировать и осуществить?

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ, ФОТО И ВИДЕО: Принц Гарри и Меган Маркл поженились

19.05.2018
Свадьба, которую ждали уже давно! Брак между принцем Гарри и Меган Маркл будет заключен в полдень, а после часовой службы в церкви Св. Георгия (где, кстати, проходила свадьба Кейт и Уильяма) принц с женой проедут по городу в течение 25 минут, чтобы поприветствовать всех гостей.
Подробнее

Ученый — о возможности соседства под одной крышей языков "аборигенов" и "понаехавших"

19.05.2018
Доктор наук и лектор Нарвского колледжа Тартуского университета Юлле Сяэлик утверждает на страницах ”Учительской газеты”, что будущее, скорее всего, не за моноязычными и -культурными школами. Автор статьи-мнения своими глазами видела, как в зарубежных общеобразовательных учреждениях сосуществование различных культур и языков воспринимается не как потенциальная угроза, а как обогащающая ценность и развивающая возможность.
Подробнее


Как спасти Анну Каренину?

19.05.2018
Каждый раз, обращаясь к какой-то теме, лежащей вне злободневного ”мейнстрима”, испытываю некоторую неловкость. Как же: вот ведь все говорят про новый метод начисления пенсии, про бомбежки в Сирии, про отравление Скрипалей, а я про какую-то безопасность на железнодорожных переездах…
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Евросоюз вводит новый закон, чтобы обойти санкции США

19.05.2018
Евросоюз начал процедуру введения в действие закона, позволяющего обойти международные санкции США. Закон, принятый в 1996 году для защиты европейских компаний, работавших на Кубе, ни разу не был применен.
Подробнее

Партия оппозиционного российского политика Навального будет называться "Россия будущего"

19.05.2018
Партия оппозиционера Алексея Навального получила название "Россия будущего", соответствующее решение было принято на учредительном съезде, который проходит в Москве в субботу, 19 мая.
Подробнее

-20% Meeste käekell Police RATTLESNAKE PL.14699JSBN/12
189,- €
151,20 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
-20% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JSU/03
159,- €
127,20 €
-20% Meeste käekell Police D-JAY PL.14835JSU/12
189,- €
151,20 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
-20% Meeste käekell Police GRID PL.14689JSU/13
189,- €
151,20 €





КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ