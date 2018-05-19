Ученый — о возможности соседства под одной крышей языков "аборигенов" и "понаехавших"

Школьную систему, строго придерживающуюся принципа моноязычия, можно назвать сегрегационной, т.е. разделяющей или обособляющей. По мнению поборников национализма, это единственная возможность защитить свой язык и культуру. Неужели школьникам и вправду невозможно учиться в одном здании на нескольких языках? К решениям, содействующим объединению, в Эстонии почему-то относятся отрицательно.

Есть страны, в которых ради защиты собственного языка иммигрантов очень быстро заставляют вливаться в общество именно с помощью монополии языка обучения. Например, дети прибывающих в Финляндию переселенцев к концу первого года пребывания в стране овладевают финским на уровне А2, идя потом учиться дальше в школы с финским языком обучения.

Латвия тоже взяла курс на полный перевод школ на латышский язык обучения, однако тревожные нотки доносятся как из самой Латвии, так и из соседствующей с ней России, причём в обеих странах подобное решение считают дискриминационным. По утверждению протестующих, доступность общего образования на родном языке является элементарным правом любого человека. В Финляндии всё не так, но из-за этого там не вспыхивают восстания и не организовываются антигосударственные акции.

В русскоязычных гимназиях по всей Эстонии обучение частично происходит на эстонском языке. Это стало компромиссным решением, до сих пор вызывающем напряжённость, поскольку выпускники таких школ демонстрируют при поступлении в вузы эстонский весьма сомнительного уровня. Быть может, настала пора найти какое-то иное решение?

Итальянский, немецкий, английский и латинский — учить параллельно или по отдельности?

На севере Италии официально используют следующие языки: итальянский, немецкий и ладинский (не путать с латынью!). Школы в том регионе строго придерживаются принципа обучения на одном языке, два же других языка изучаются как иностранные. Английский, конечно же, учат тоже.

От этих учебных заведений отличается одна начальная школа в Брессаноне, в которой урок природоведения для всех детей провели на немецком вне зависимости от их родного языка.

Следующий урок был уже на итальянском. В этой школе ребёнок может разговаривать на своём родном языке, однако учителя ведут уроки каждый на своём языке обучения.

Мне удалось побывать в школе, находящейся в том же регионе Италии, — в городе Больцано. Используемые в ней принципы работы помогли бы решить некоторые проблемы школ и в нашей стране. Независимо от происхождения учеников, их родного языка или предыдущего опыта учёбы в школе (читай: его отсутствия), все учащиеся в течение всего учебного года работают во имя одной замечательной идеи — подготовки к большому весеннему концертному представлению. Что, кажется странным? Мол, что это за учебная деятельность такая?