Ученый — о возможности соседства под одной крышей языков "аборигенов" и "понаехавших"

На самом деле, в этой школе в Больцано учатся очень даже много. В ней и помощь в учёбе оказывают, и языки изучают, а также дают всё необходимое для общей образованности. Основой функционирования этой школы является вера в то, что у каждого ребёнка есть какой-то потенциал и интерес к чему-то, причём не зависящие напрямую от его родного языка или академических способностей. В начале учебного года на занятиях по интересам дети могут попробовать себя в разных областях: в пении, танцах, акробатике, игре на музыкальных инструментах. Занятия могут проходить на итальянском, немецком или английском языке. Позднее ребёнок сам решит, чем ему в дальнейшем заниматься и какой вклад он внесёт в весеннюю постановку. Помимо разучивания песен-танцев-трюков дети сами шьют костюмы, рисуют плакаты, настраивают звук, выставляют свет и играют на музыкальных инструментах.
В больцаноской школе верят, что танцы, музыка и искусство воспринимаются всеми универсально, и потому прибывающие из горячих точек беженцы с травмированной психикой смогут познать чувство успеха — поначалу ведь можно обходиться и минимальным словарным запасом. Языковые навыки развиваются в ходе какой-то деятельности. Занятия по интересам стоят в расписании как обычные уроки. С одной стороны, подобная система позволяет занять в школе всех детей. В то же время результатом совместных усилий родителей, школы и всего региона становится весенний концерт. Энергия, энтузиазм и задор, которые источали хор и дети любого возраста с различным жизненным багажом, были потрясающими.
Немецкий и французский языки. Трансграничное сотрудничество
В немецком городе Фрайбург-им-Брайсгау, расположенном недалеко от границы с Францией, есть двуязычная школа. Помимо учебного направления учащиеся и их родители могут выбирать в ней желаемые предметы, интенсивность их изучения, а также язык обучения.
Например, можно выбрать обычное и углублённое изучение математики, историю можно один год изучать на немецком, а в следующем — на французском языке и т.д. При этом действует правило, что язык обучения должен быть родным для преподавателя. Это исключает использование неправильных или упрощённых лингвистических конструкций. Школа очень популярна как во франко-, так и в немецкоязычных семьях, поскольку многие родители заинтересованы в том, чтобы их дети были многоязычны и успешны. Они верят в то, что это сделает их более пробивными.
Мне удалось побывать на уроке музыки, проводимом на французском языке. Дети из немецко- и франкоязычных семей занимались вместе. Общаясь друг с другом, один задавал вопросы на французском, другой отвечал на немецком, а потом наоборот. Учительница говорила преимущественно на французском языке, делая некоторые пояснения на немецком, но повторяя их потом и на французском. По словам педагога, для неё и её учеников лавирование между двумя языками вообще не проблема.