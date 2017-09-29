Ученые раскрыли тайну ”НЛО” в таллиннском Меривялья

В начале сентября Rus.Delfi.ee опубликовал перевод статьи Eesti Päevaleht под названием ”История об НЛО в Таллинне. В ней рассказывалось об исследованиях таинственного объекта, обнаруженного в Меривялья в 1980-х при выкапывании колодца, со слов уфолога Игоря Волке, ни на секунду не сомневающегося, что это ни что иное как НЛО.

Находящийся в таллиннском микрорайоне Меривялья таинственный объект заставил ученых всего мира чесать затылок несколько десятилетий и дал тему для исследований изучающим паранормальные явления, писал Eesti Päevaleht.

Эстонские ученые прекратили расчесывать затылок и 29 сентября представили вполне приземленную версию происхождения ”загадочного металла” из Меривялья.

Ученые института геологии Таллиннского технического университета в пятницу представили результаты анализа найденного в Меривялья сплава, на протяжении ряда лет вызывающего повышенный интерес увлекающихся уфологией, сообщает Rus. ERR со ссылкой на ERR Novaator.

По словам проводившего анализ геолога Сийма Паюсааре, предмет имеет очевидное искусственное происхождение, и, по всей вероятности, речь идет о феррохроме, сплаве железа, хрома, никель и различных добавок. Такие сплавы используются в промышленности для легирования сталей.

В 1980-е годы анализ этого предмета проводился методом спектрального анализа, который позволяет очень хорошо определить составные элементы сплава, но с большой измерительной ошибкой при определении их пропорций, которая может достигать 50 процентов, а сейчас учеными использовался метод более точного рентгеноспектрального анализа.

Научный сотрудник института геологии ТТУ Рутт Хинтс пояснила, что лично она придерживается гипотезы академика Анто Раукаса, который считал случайно обнаруженный при рытье колодца предмет захороненным в Меривялья отходом или сырьем судостроительной промышленности.

Один кусок найденного в Меривялья сплава хранится в фондах института геологии. При появлении общественного интереса ученые сделали новый анализ для определения его состава.