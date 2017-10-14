Ученые: береги извилины смолоду

Учёный-педагог Майе Туулик приводит на страницах ”Учительской газеты” советы из книги молодого эстонского нейроучёного Яана Ару ”О мозге и разуме” по поддержанию своего коэффициента интеллекта на максимально высоком уровне.

В человеческом мозге непрерывно соревнуются нейтроны. Неиспользуемые нейтроны элиминируются. Победившие же остаются в живых и, если их используют часто, то вокруг них образуется состоящий из белой жировой ткани изоляционный слой, который существенно убыстряет передачу сигнала. Результатом этого может стать стремительное интеллектуальное развитие, сравнимое с быстрым физическим развитием человека в подростковом возрасте.

Нейролог Ричард Хайер из Калифорнийского университета специализируется на выявлении зон интеллекта в человеческом мозге. В ходе своих исследований он пришел к выводу, что интеллект не имеет точной ”прописки”, а перемещается по всему мозгу в зависимости от активизации тех или иных его участков.

”Это и есть основа человеческого интеллекта и мышления”, — цитирует Майе Туулик ученого Тартуского университета Яана Ару, исследующего особенности головного мозга. Мозг всегда записывает выборочно и он занят поиском ответов на два вопроса: что запомнить и как это связать с прошлым опытом? При создании и сохранении нейронных соединений действует простое правило ”используй или сотри”. Изо дня в день повторяющиеся действия создают между нейтронами устойчивые связи, в то время как единожды случившееся стирается безвозвратно.

Создаваемые нейронные соединения открывают доступ к большему количеству информации. Яан Ару называет этот процесс упаковыванием опыта в виде знаний. Другими словами, в процессе обучения происходит упаковывание знаний, а для нахождения эффективных решений напряженных размышлений будет не избежать — придется не только снабдить мозг знаниями в упакованном виде, но и попотеть над решением проблемы.

Напоследок Майе Туулик советует читателям ознакомиться с кратким руководством по использованию мозга, автором которого является нейроученый Яан Ару.

1. Используйте разумно ограниченный ресурс сознательного мышления. Делайте это по аналогии с расходованием ограниченных финансовых средств — сначала приобретите крайне необходимое и важное, причем будьте при этом экономными. Стоит задаться вопросом: какая самая существенная задача сегодня, на этой неделе, в этом месяце? Фиксация задач поможет выбросить их из головы и лучше сосредоточиться на важном. Хорошо было бы спланировать свой день по часам.

2. Займитесь важнейшими задачами в лучшее рабочее время, то есть делами, над которыми требуется поразмышлять, в утренние часы.

3. Ставьте перед собой промежуточные цели. Мозг довольно ленив и ему нравится сиюминутное удовольствие. По этой причине далекие цели являются для него никудышным мотиватором. Фрагментируйте нагрузку, чтобы мозг получал от этого удовольствие. Памятка должна состоять из непосредственных целей, часть из которых выполняема за 25 минут, а другая достижима за пару часов.

4. Сконцентрируйтесь разом только на одной цели. Спокойно займитесь только одним делом и устраните все отвлекающие факторы.

5. Делайте паузы (после 25 минут работы отдыхайте пять минут).

6. Вносите разнообразие в рабочие обязанности. Постоянное использование одного полушария утомляет его.

7. Вздремните. Быстрее всего устают именно те области мозга, которые заняты сознательными раздумьями. Размышления приводят к усталости, а короткий сон — к восстановлению мозговой активности.

8. Небольшие дела, выполнение которых занимает до пяти минут, делайте сразу.

9. Не забывайте о физической активности и перемещении.

10. Ешьте здоровую пищу в разумном количестве.