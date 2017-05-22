Учения "Весенний шторм" переместились на полигоны

Военные учения "Весенний шторм" близятся к завершению: военные прекратили учения в городской местности и переместились на полигоны.

Эстонские военные опробывали и новые БМП CV90, которые Эстония купила за 138 миллионов евро, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Сейчас учения вышли на второй этап, все маневры проводятся на специализированных полигонах. Новые эстонские БМП CV90, купленные за 138 миллионов евро, приняли участие в учениях в составе скаутского батальона, а куперьяновский батальон отработал быстрое десантирование при помощи вертолетов.

Несмотря на то, что учения еще продолжаются, они уже стали рекордными по числу различных несчастных случаев, о которых стало известно общественности. Всего известно о семи пострадавших. Всем им была оказана медицинская помощь, и их жизням ничего не угрожает.