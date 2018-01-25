25.01.2018, 12:58

Учеников столичной гимназии шокировало, как охранник прогнал со двора школы собаку

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rus.delfi.ee
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Lemmikloomad Tallinna loomade varjupaigas
Koer. Foto on illustratiivneFoto: Ilmar Saabas

Сегодня утром в Таллиннской гимназии Лиллекюла произошел инцидент, в ходе которого, как утверждают ученики, охранник на их глазах избил собаку ногами. Сам охранник говорит, что лишь пытался обезвредить животное, чтобы оно не причинило вреда детям.

Собака пришла к зданию школу сегодня около 8 часов утра. На ней был ошейник. ”Она была очень дружелюбной и не боялась людей. Собака начала рычать только тогда, тогда охранник — мужчина в возрасте — несколько раз ударил ее ногой. Это видели многие дети, которые как раз заходили в здание школы”, — рассказал один из очевидцев. По его словам, младшие ученики были очень расстроены и напуганы.

Школьный охранник Тоомас сказал, что не бил собаку, а отстранил ногой, не касаясь ее. ”Это была большая собака, ростом практически с маленького ребенка. Она прыгала на детей. Я, что, должен быть сидеть сложа руки и смотреть, как она будет кусать детей?”

Мужчина отметил, что очень рад, что никто из детей не пострадал. На место были вызваны и представители приюта, но к их прибытию собака уже скрылась.

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