Ученики Ласнамяэского молодежного центра посетили Тарту

На этих выходных группа учеников Молодежного центра Ласнамяэ посетили столицу южной Эстонии – город Тарту. В рамках этой поездки ребята познакомились со сверстниками Тартуского молодежного клуба и посетили научно-развлекательный центр AHHAA, сообщает управа Ласнамяэ.

”Управа Ласнамяэ поддерживает развивающие молодежные программы и в этом году дала старт ряду проектов, направленных на вовлечение молодежи в процессы социально-экономического, общественного и культурного развития общества. Считаю это хорошим начинанием, и мы продолжим заниматься развитием молодежи нашего района”, — сказала старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева.

В этом году управа Ласнамяэ организовала ряд проектов, направленных на всестороннее развитие молодых людей района. Так, в феврале этого года стартовал пилотный проект ”Клуб дебатов”, где молодые люди учились выступать на публике и анализировать важные события в мире и вокруг нас. Также состоялись интерактивные лекции из цикла ”Церкви Таллинна”. Проект нацелен на знакомство участников с христианской конфессией и вековой историей столичных церквей. В середине апреля в рамках этого начинания будет организован ряд ознакомительных экскурсий по церквям города Таллинна.