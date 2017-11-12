Ученики крупнейшей школы Эстонии стали посланцами кампании безопасной езды в автобусе

В рамках всеэстонской кампании по использованию ремней безопасности, в Кейлаской школе прошел учебный день, посвященный безопасной езде на автобусе, во время которого тестировали надежность ремней на воздушных шарах, учились вежливости на дороге, а также записали на видео мнение детей о безопасной езде на автобусе, сообщает Lux Express.

Специальная кампания, которая идет в ноябре, обращает внимание на важность использования ремня безопасности в автобусах.

В рамках этой кампании дети учились в автобусе Lux Express тому, как верно пристегивать ремень безопасности и как использование снаряжения безопасности сохраняет во время резкого торможения от падения и возможных травм, которые можно нанести как себе, так и попутчику. Вместе с детьми были проведены специальные тесты с воздушными шарами, чтобы наглядно показать что происходит с не пристегнутым ремнем пассажиром, если автобус резко тормозит — не закрепленные ремнями шары пролетели сквозь весь салон автобуса.

Во время учебного дня важность использования ремня безопасности разъясняли кейлаский констебль Мадис Мярдин и молодежный полицейский Лийна Соодла.

”Дети являются точно такими участниками движения, как и взрослые, и даже чаще используют автобусы, чем их родители — например, во время экскурсий или поездок на театральные представления. На основании недавнего рейда по проверке использования ремней безопасности, мы знаем, что каждый третий пассажир не пристегивается в автобусе, и многие не делают это по причине незнания. Но это означает, что сделанного ранее информирования недостаточно и именно поэтому разъяснительная работа с детьми важна. В этом возрасте дети являются благодарными слушателями и часто именно дети напоминают своим родителям о соблюдении правил дорожного движения”, — описывает Мярдин важность просветительской работы с детьми.

По словам директора Кейлаской школы Майта Тыйтоя, мероприятий, где дети учатся важным и практическим вещам, никогда не бывает слишком много. ”Воспитание по части движения на дорогах должно начинаться с малых лет. Дети часто передвигаются автобусами и знание об использовании снаряжение безопасности очень важно. Часто ремень остается неиспользованным, потому кому-то просто лень, а кому-то неудобно его пристегивать. Буквально пару недель назад у нас случилось происшествие, во время которого никто не пострадал, но учащиеся сильно испугались, когда водитель был вынужден резко затормозить. И тут нужно объяснять и объяснять, что маленький щелчок ремнем может иметь жизненное значение”, — сказал директор.

Во время учебного дня исследовали, как хорошо маленькие участники дорожного движения осведомлены об использовании ремня, и почему по их мнению и в автобусе действует требование пристегиваться ремнем. Мнения детей записали на видео, что поможет донести весть о безопасной езде на автобусе до жителей нашей республики.

Помимо использования снаряжение безопасности в автобусе, детей обучали тому, как верно ожидать автобус на остановке, как правильно выходить из него, вежливому поведению по отношению к попутчикам, а также и некоторым практическим навыкам: как не забывать свои вещи в автобусе и что делать, если все же что-то оставил в автобусе.

Важность использование ремня безопасности в автобусах поднята в ходе специальной информационной кампании, которую в ноябре проводят Департамент полиции и погранохраны, Департамент шоссейных дорог, Lux Express, Simple Express и Таллиннский автовокзал. В ходе кампании внимание обращается на то, что обеспечение безопасности пассажира начинается прежде всего с его поведения.