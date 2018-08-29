29.08.2018, 17:10

Учебный год в Таллиннских школах начнут 44 200 школьников


rus.delfi.ee
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Esimene koolipäev Tallinna 21. Koolis
Esimene koolipäev Tallinna 21. KoolisFoto: Tiit Blaat

В общеобразовательных школах Таллинна учебный год начнется для 44 200 учеников, из них около 4300 пойдут в первый класс.


”Первоклассников в этом году на пару сотен больше, чем в прошлом, — сказал вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев. — По сравнению с 2005/2006 учебным годом, в первый класс пойдет на 1200 больше ребят. Число учеников в общеобразовательных школах Таллинна достигло уровня того года, а в сравнении с ситуацией восьмилетней давности, школьников сейчас на 7200 больше”.

В 2005/2006 учебном году в городских школах обучались 44 603 ученика, в 2010/2011 всего лишь 36 920.

На гимназической ступени образования начнут обучение около 3400 человек, это примерно столько же, что и в сентябре прошлого года. Число гимназистов начало возрастать: на этой ступени в муниципальных школах сейчас учатся в общей сложности 9760 учеников, а в прошлом их было 8860.

В Таллиннские детские сады сейчас ходят 21 300 детей. Муниципальные школы по интересам посещает около 7800 учеников. В детских садах и школах Таллинна работают 5680 педагогов.

В городе всего 196 муниципальных образовательных учреждений, из них 126 дошкольных и 57 общеобразовательных, в том числе один детский сад-основная школа, 12 основных школ, 43 гимназии и две гимназии для взрослых; также 10 школ по интересам, одна профессионально-техническая школа (Таллиннская Коплиская профессионально-техническая школа), Таллиннский центр учебного консультирования и Таллиннский Дом учителя.

Tallinn Hockey weekend
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