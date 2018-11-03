03.11.2018, 18:54

Учебные сборы резервистов закончены, командование считает результаты хорошими

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rus.delfi.ee
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Õppusel Okas 2018 osalenud reservväelaste lõpurivistus
Õppusel Okas 2018 osalenud reservväelaste lõpurivistusFoto: Martin Hiir, Kaitseväe peastaabi teavitusosakond

Вечером в субботу закончились объявленные в среду учебные сборы резервистов 51-го батальона логистики службы тыла Okas 2018: командование считает результаты хорошими.

Полковник Тоомас Суси оценил результаты учений резервистов как хорошие. Он добавил, что резервисты вновь доказали, что Эстония может быть уверенной в них, передает rus.err.ee.

По словам командующего батальоном Арго Рейдла, результаты были хорошими, но есть еще ряд недостатков, например, в скорости оповещения резервистов, уточнении данных: "Мы учимся на этих ошибках, исправим их и поделимся своим опытом с другими подразделениями".

При формировании батальона связались с более чем 90% вызванных резервистов. Боеготовность батальона логистики была выше 90%.

Цель дополнительных учебных сборов — проверка того, как функционирует цепочка исполнения приказа, начиная с принятия решения правительством Эстонской Республики и заканчивая сбором резервистов из структуры быстрого реагирования и проверкой их боеготовности.

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