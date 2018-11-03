Учебные сборы резервистов закончены, командование считает результаты хорошими

Полковник Тоомас Суси оценил результаты учений резервистов как хорошие. Он добавил, что резервисты вновь доказали, что Эстония может быть уверенной в них, передает rus.err.ee.

По словам командующего батальоном Арго Рейдла, результаты были хорошими, но есть еще ряд недостатков, например, в скорости оповещения резервистов, уточнении данных: "Мы учимся на этих ошибках, исправим их и поделимся своим опытом с другими подразделениями".

При формировании батальона связались с более чем 90% вызванных резервистов. Боеготовность батальона логистики была выше 90%.

Цель дополнительных учебных сборов — проверка того, как функционирует цепочка исполнения приказа, начиная с принятия решения правительством Эстонской Республики и заканчивая сбором резервистов из структуры быстрого реагирования и проверкой их боеготовности.