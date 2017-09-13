Участвующий в выборах молодой член EKRE симпатизирует экономической политике нацистcкой Германии и отрицает Холокост

18-летний политик Кнут Тор Каур, присоединившийся в марте к Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) и баллотирующийся на местных выборах, положительно отзывается о Второй мировой войне и экономической политике нацисткой Германии и считает, что Холокоста в таком виде, в котором мы привыкли его рассматривать, не было.

Выдвигающийся в центре Таллинна Каур присоединился к партии, поскольку считает, что только она отстаивает интересы Эстонии и эстонцев. Интересы же самого начинающего политика хорошо отображает список понравившихся ему видео в профиле на Youtube, среди которых — пропагандистские ролики о Гитлере и нацистской Германии.

Knut Thor Kauri Youtube'i konto Foto: Kuvatõmmis Youtube'ist

”Если видео, которые просто не полны лжи о Третьей империи, относятся к восторженным, то тогда да…”, — ответил Каур на замечание журналиста о том, что речь идет не о простых документальных видео для любителей истории, а именно о пропаганде.

Первый номер по Таллинну от EKRE и кандидат в мэры Мартин Хельме говорит, что лично Каура не знает и не в курсе его мировоззрения. ”Я слышал, что он активный человек, посещает собрания и говорит разумные вещи. На основании лайков в Youtube я человека оценивать не стану”, — сказал он и добавил, что ни он сам, ни другие однопартийцы никаких радикальных разговоров или агитаций из уст Каура не слышали.

По оценке Каура, военное и экономическое состояние Германии Третьего Рейха было очень хорошим и обеспечивало людям безопасную и достойную жизнь. ”Если не брать в расчет плохое отношение к евреям, то чем названные выше вещи плохи?”, — вопрошает он.

”Холокоста, в таком виде, в котором нам его преподносили, тоже не было. Нельзя отрицать тот факт, что Гитлеру не нравились евреи и что они умирали при различных обстоятельствах (к примеру, болезни, голод и тяжелые условия труда). Во многом это было обусловлено стратегическими бомбардировками Германии Америкой и Великобританией. Конечно, были евреи, которых убили совершенно осознанно, но, вне всякого сомнения, их было не шесть миллионов”, — говорит политик.

Каур — не единственный молодой член EKRE, которого обвиняют в симпатии к нацизму. Например, перед прошлыми выборами в Рийгикогу в центра скандала оказался Яак Мадисон со своей неоднозначной публикацией в блоге на тему фашизма, которая вызвала у общественности шквал эмоций. Тогда вице-президент партии Мартин Хельме назвал Мадисона wunderkind'ом (нем. чудо-ребенок) партии.

”Яаку Мадисону когда-то тоже вменяли в вину что-то подобное, но, как вы сейчас видите, Гитлеру он не поклоняется. Вряд ли в случае с Кауром будет по-другому”, — прокомментировала ситуацию член партии Кайрет Реммак-Грассманн, которая знает его лично.