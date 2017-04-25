Участвовавший в апрельских беспорядках молодой эстонец: я каждый день искупаю свою вину

Один из участников апрельских беспорядков Артур Кивик, который вместе с другими вандалами грабил магазины в центре Таллинна, так и не смог продвинуться по намеченному жизненному пути, пишет специальное издание газеты Eesti Päevaleht, приуроченное к 10 годовщине апрельских событий.

”На тот момент мне было лишь 18. Тюрьма перевернула всю мою жизнь с ног на голову. Школа была еще не окончена. А после того, как в СМИ прошло, что я вор, об этом стали говорить и мои одноклассники. В каком-то смысле даже хорошо, что это произошло со мной. Мне пришлось хорошенько обдумать свою жизнь”, — признает Артур Кивик.

На момент апрельских событий Артуру было 18 лет. Учился он в Таллиннском политехникуме, получал специальность ”Телефонная связь и сигнализация”. С соседями по общежитию пошел к Бронзовому солдату и вдруг обнаружил, что вместе с разъяренной толпой уже находится на Пярнуском шоссе.

”И в какой-то момент казалось, будто все находятся в состоянии массового психоза, крайне неожиданно я и сам уже принимал участие в этом. Потом не мог сказать, как такое мне вообще в голову пришло”, — вспоминает Кивик.

Согласно решению суда, Артур Кивик принимал участие в массовых беспорядках, украл пачку сигарет LM из ”R-киоска”, из магазина Spanish Corner вынес две бутылки вина и присвоил большое количество товара из магазина Hugo Boss.

Суд засчитал Кивику два месяца заключения во время предварительного следствия, и назначил ему условное наказание с испытательным сроком в один год.

”Меня задержали в районе Тоомпеа. На следующий день пришли и сказали, что едем в Тарту. Записали мои данные, обыскали и засунули в автобус. Рано утром на рассвете прибыли в Тарту. Там меня взвесили и измерили, еще раз обыскали и только на третий день до меня дошло, что я в тюрьме. Тогда я еще был немного в шоке. До этого ни разу не был в арестантском доме. Когда ты находишься в четырех стенах и не можешь выйти куда-нибудь, это действительно ошеломляет”, — вспоминает Кивик.

Участие в массовых волнениях Бронзовой ночи и последующее наказание за это создало множество препятствий на жизненном пути молодого человека. Он все-таки окончил Политехникум, но выяснилось, что наказанные в уголовном порядке лица не имеют права работать с системами охранной сигнализации. Охранные фирмы раз в полгода проверяют своих работников на наличие судимости.

Сложно было найти хоть какую-нибудь работу.

”Довольно интересно стало. Надо же было работать. Деньги нужны были. Я готов был выполнять любую работу. В одной фирме вообще сказали, что все понимают, но у меня слишком хорошее образование для этой работы и что они взяли бы человека с образованием попроще”, — рассказывает Артур.

”Сам по себе памятник меня не волновал. Мне было без разницы, где он будет находиться — здесь или там. Я просто пошел посмотреть, что эти люди там делают. Как-то внезапно я оказался в центре всего этого. Я хоть сам и не крушил ничего, но и незапятнанным меня не назовешь. Я не знаю, были ли действительно тогда такие законы или же мое наказание было скорее показательным… Например, я нашел в кустах у театра ”Эстония” две сумки вещей из магазина Hugo Boss, но моя находка была расценена как ”незаконное обращение чужого имущества в свою пользу”. А то, что я убегал от полиции, истолковали как ”сопротивление”, — размышляет Кивик о событиях десятилетней давности. Хоть он и не преуменьшает своей роли в присвоении товаров, признает все же, что, в какой-то степени государство его обидело.

Все-таки злости по отношению к государству он не испытывает. После отбытия наказания и трудностей с поиском работы, семья помогла выбраться из, как он сам это называет, тупикового положения.

”Сейчас я строитель в Финляндии — занимаемся отделкой и обновлением квартир. После окончания школы я долго не мог найти работу. Выручила одна ферма, куда меня приняли на работу и где в меня поверили. Так я начал работать и строить планы на жизнь. Было здорово, что ко мне относились хорошо”, — признает Кивик.

После пары месяцев в тюрьме молодой человек понял для себя несколько важных вещей. ”Ясно, что нахождение там — это трата времени и возвращаться туда бессмысленно. В жизни можно много чем заниматься, нежели сидеть где-то. Конечно, там я прочел много книг и успел подумать о своей жизни. Свое девятнадцатилетие я отметил за решеткой. После такого будешь задумываться, что да как в этой жизни. Я не могу запросто пойти и устроиться на работу. Я вынужден искать знакомых, все время проявлять себя и каждый день искупать свою вину”, — подытожил Артур.