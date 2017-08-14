14.08.2017, 12:30

Участок Палдиского шоссе близ центра перекрыт до конца августа

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Foto on illustratiivneFoto: Anna Aurelia Minev

В связи с реконструкцией теплотрассы разрешено с 11 по 28 августа перекрыть для движения транспорта участок Палдиского шоссе от улицы Техника до Тоомпуйестеэ в Таллинне, сообщает Раэпресс.

Запрет не распространяется на общественный транспорт. Проводящая работы фирма обязана обеспечить доступ на закрытом участке шоссе пешеходов и транспорта к расположенным на этом участке жилым домам, предприятиям и учреждениям.

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