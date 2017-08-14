Участок Палдиского шоссе близ центра перекрыт до конца августа

В связи с реконструкцией теплотрассы разрешено с 11 по 28 августа перекрыть для движения транспорта участок Палдиского шоссе от улицы Техника до Тоомпуйестеэ в Таллинне, сообщает Раэпресс.
Запрет не распространяется на общественный транспорт. Проводящая работы фирма обязана обеспечить доступ на закрытом участке шоссе пешеходов и транспорта к расположенным на этом участке жилым домам, предприятиям и учреждениям.
Avinurme vald, Дом, 49 425 EUR
Tallinn, Коммерческий, 3 185 EUR
Зарегистрированные (0) Анонимные (3)