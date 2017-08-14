Участок Палдиского шоссе близ центра перекрыт до конца августа

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В связи с реконструкцией теплотрассы разрешено с 11 по 28 августа перекрыть для движения транспорта участок Палдиского шоссе от улицы Техника до Тоомпуйестеэ в Таллинне, сообщает Раэпресс.