Участники праздника песни прибывают в Таллинн и начинают репетиции

Сегодня и завтра в Таллинн прибудут 797 коллективов и более чем 25 000 певцов, которые примут участие в XII Молодежном празднике песни. Сегодняшний день начался с репетиции хора девушек и закончится репетицией духового оркестра. Концерт певческого праздника пройдет в воскресенье в 14:00, говорится в пресс-релизе XII Молодежного праздника песни и танца.

”В этот раз, в качестве творческого руководителя молодежного праздника, у меня особая роль и пожелание, чтобы из праздника песни получился красивый музыкальный концерт, который запомнился бы как певцам, так и всем зрителям. Я очень надеюсь, что и послание праздника ”я остаюсь” достигнет своей цели, и оно станет единым целым, как и во время его подготовки в течение двух с половиной лет”, — сказала перед началом сводных репетиций главный дирижер XII Молодежного праздника Хели Юргенсон.

На празднике песни прозвучат 44 разноликих музыкальных композиций, которые на первый план вынесут творчество композиторов нового поколения, также 17 молодых дирижеров рядом со своими опытными коллегами получат свой первый опыт участия в празднике песни. Также 9 молодых солистов впервые выступят на празднике песни.

”Я очень надеюсь, что работа этих молодых дирижеров только начинается. Что это поколение станет единой командой, которая сможет многое сделать для хорового пения и оставить след после себя. Надеюсь, что они и сами понимают, что теперь факел передан им”, — добавила Юргенсон.

В центре XII Молодежного праздника песни и танца лежит связь молодого поколения со своим краем, культурой и старшим поколением, что можно обозначить одним понятием ”корни”. Билеты на праздник песни можно приобрести в пунктах Piletilevi по всей Эстонии.

XII Молодежный праздник песни и танца ”Mina jään” пройдет в Таллинне на певческом поле и стадионе ”Калев” с 30 июня по 2 июля.