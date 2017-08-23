Участники ”маскарада” Аэга закрывали лица, в то время как Рейнсалу — против хиджабов

Осенью министр юстиции Урмас Рейнсалу намерен вновь представить парламенту на рассмотрение законопроект, запрещающий ношение бурок и хиджабов в государственных учреждениях.
В это время во вторник его однопартиец и кандидат в мэры Таллинна от IRL Райво Аэг устроил у здания Таллиннской мэрии показательную ”антикоррупционную дезинфекцию”. Лица некоторых участников перформанса были закрыты.
”Это никак между собой не связано, при борьбе с вредителями именно такая экипировка и используется”, — отметил Рейнсалу.
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