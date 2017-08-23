23.08.2017, 18:35

Участники ”маскарада” Аэга закрывали лица, в то время как Рейнсалу — против хиджабов

 (5)
rus.delfi.ee
EST
IRLi linnapeakandidaat Raivo Aeg tutvustab korruptsioonitõrje plaani
IRLi linnapeakandidaat Raivo Aeg tutvustab korruptsioonitõrje plaaniFoto: Karin Kaljuläte

Осенью министр юстиции Урмас Рейнсалу намерен вновь представить парламенту на рассмотрение законопроект, запрещающий ношение бурок и хиджабов в государственных учреждениях.

В это время во вторник его однопартиец и кандидат в мэры Таллинна от IRL Райво Аэг устроил у здания Таллиннской мэрии показательную ”антикоррупционную дезинфекцию”. Лица некоторых участников перформанса были закрыты.

”Это никак между собой не связано, при борьбе с вредителями именно такая экипировка и используется”, — отметил Рейнсалу.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии