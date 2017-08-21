Участники группы на Facebook помогли задержать в Эстонии находящегося в международном розыске преступника

Все больше полезной для поимки преступников информации поступает полиции через социальные сети, пишет Eesti Päevaleht.

12 августа на шоссе Пярну-Икла полиция задержала легковой автомобиль с латвийскими номерами и трех мужчин, один из которых разыскивался в Польше, Литве и Латвии за воровство. ”Суперистория!” — говорит руководитель бюро по расследованию уголовных преступлений Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре. Роль полиции в поимке находящего в международном розыске преступника заключалась лишь в том, чтобы защелкнуть наручники: остальная работа была проделана исключительно посредством гражданской активности.

11 августа местные заметили бесцельно разъезжающий между Юри и Пеэтри автомобиль Toyota. Один сознательный гражданин на всякий случай сфотографировал машину, да так четко, что запечатлел и лица находящихся в ней людей. Далее снимок был размещен на Facebook, где жители окрестностей в ходе обсуждения пришли к выводу, что речь идет о чужаках.

”С точки зрения полиции это очень хорошо, что у нас в социальных сетях образовались сообщества для общения жителей населенных пунктов. Особенно много активных людей в новых районах, они сообщают друг другу о любой подозрительной вещи. Полиции это очень помогает”, — говорит руководитель службы по борьбе с преступлениями против имущества Пыхьяской префектуры Тоомас Йервсон.

Через социальные сети изображение подозрительного автомобиля попало на стол полиции, которая передала его коллегам из Латвии. Выяснилось, что речь идет о мужчине, который находится в розыске не только в Латвии, но и Литве и Польше. Описание автомобиля и находившихся в нем людей было передано патрулям, и уже через сутки машину нашли.

”Часто люди не хотят беспокоить полицию и обсуждают свои подозрения в соцсетях. Призываю общаться не только там, но и сообщать полиции”, — отметил руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры Рогер Кумм и рассказал еще об одном случае, когда в начале лета благодаря соцсетям удалось задержать мужчину, промышлявшего в Старом Таллинне кражей кошельков у туристов.