21.08.2017, 13:58

Участники группы на Facebook помогли задержать в Эстонии находящегося в международном розыске преступника

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rus.delfi.ee
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Участники группы на Facebook помогли задержать в Эстонии находящегося в международном розыске преступника
Kahtlaselt ringi tiirutanud seltskonnast tehtud foto aitas lõpuks tagaotsitava lätlase tabada.PPA

Все больше полезной для поимки преступников информации поступает полиции через социальные сети, пишет Eesti Päevaleht.

12 августа на шоссе Пярну-Икла полиция задержала легковой автомобиль с латвийскими номерами и трех мужчин, один из которых разыскивался в Польше, Литве и Латвии за воровство. ”Суперистория!” — говорит руководитель бюро по расследованию уголовных преступлений Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре. Роль полиции в поимке находящего в международном розыске преступника заключалась лишь в том, чтобы защелкнуть наручники: остальная работа была проделана исключительно посредством гражданской активности.

11 августа местные заметили бесцельно разъезжающий между Юри и Пеэтри автомобиль Toyota. Один сознательный гражданин на всякий случай сфотографировал машину, да так четко, что запечатлел и лица находящихся в ней людей. Далее снимок был размещен на Facebook, где жители окрестностей в ходе обсуждения пришли к выводу, что речь идет о чужаках.
”С точки зрения полиции это очень хорошо, что у нас в социальных сетях образовались сообщества для общения жителей населенных пунктов. Особенно много активных людей в новых районах, они сообщают друг другу о любой подозрительной вещи. Полиции это очень помогает”, — говорит руководитель службы по борьбе с преступлениями против имущества Пыхьяской префектуры Тоомас Йервсон.

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Через социальные сети изображение подозрительного автомобиля попало на стол полиции, которая передала его коллегам из Латвии. Выяснилось, что речь идет о мужчине, который находится в розыске не только в Латвии, но и Литве и Польше. Описание автомобиля и находившихся в нем людей было передано патрулям, и уже через сутки машину нашли.

”Часто люди не хотят беспокоить полицию и обсуждают свои подозрения в соцсетях. Призываю общаться не только там, но и сообщать полиции”, — отметил руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры Рогер Кумм и рассказал еще об одном случае, когда в начале лета благодаря соцсетям удалось задержать мужчину, промышлявшего в Старом Таллинне кражей кошельков у туристов.

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