Участник ЛГБТ-фестиваля из Украины — о дискриминации, Майдане и угрозах убийства

В Таллинне стартовал культурный фестиваль ЛГБТ+ Baltic Pride, в котором принимают участие представители сексуальных меньшинств из стран Балтии и ближнего зарубежья, а также солидарные с ними.

Delfi посетил открытие фестиваля и побеседовал с одним из его участников — Юрием Йорским. Юрий представляет некоммерческую организацию ”ЕКОМ” — Евразийскую коалицию по мужскому здоровью.

Активист рассказал Delfi, почему он считает важным участие в этом фестивале, поведал о проблемах меньшинств у него на родине, а также поделился своими впечатлениями от Эстонии.

”Приходили угрозы на телефон мне и моим коллегам, мол, мы вас побьем-убьем и так далее”, — признался молодой человек.

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На фестивале, который пройдет с 6 по 9 июля, состоятся кинопоказы, выставки, мастер-классы, будет организован пикник, пройдут экскурсии, раскрывающие историю ЛГБТ+, а также ряд развлекательных мероприятий, сообщает Эстонское ЛГБТ-сообщество.

Главное место в проведении фестиваля займет конференция, которая будет посвящена теме сотрудничества представителей ЛГБТ-сообщества и гетеросексуалов в борьбе за построение гуманного общества. Также будет затронута тема взаимоотношения поколений и рассмотрены юридические аспекты законов, влияющих на жизнь ЛГБТ-людей в Эстонии.

Основным мотивом нынешнего фестиваля Baltic Pride 2017 является осмысление понятия ”ВМЕСТЕ”, что обозначает сплоченность, совместную деятельность, и отношение к процессу воспитания и взросления личности.

Кульминацией фестиваля станет бесплатный концерт под открытым небом, в котором примут участие популярные эстонские исполнители. Концерту предшествует праздничное шествие. Цель шествия — показать, что члены ЛГБТ+ сообщества разные и разнообразные, и придать уверенности в себе ЛГБТ-людям. Марш позволит напомнить о том, что совсем недавно члены ЛГБТ+ сообщества были лишены многих прав.

Первый фестиваль Baltic Pride состоялся в 2009 году в Латвии. Данный фестиваль — плод совместной работы представителей всех трех балтийских стран, и в этом году он пройдет в Таллинне уже в третий раз. Вне зависимости от сексуальной ориентации и гендерной принадлежности, на фестиваль приглашаются все, кому интересна ЛГБТ-культура, а также те, кто хочет её поддержать.